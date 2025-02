Mubadala Brazil SailGP Team encara etapa desafiadora em Sydney e segue em evolução

(Foto: AT Films)





Sob os icônicos cenários da capital australiana, a terceira etapa da atual temporada do Rolex SailGP Championship 2025 foi realizada neste fim de semana, no Sydney Harbour. O KPMG Australia Sail Grand Prix contou com disputas emocionantes, velocidade extrema e grandes manobras que encantaram o público presente. Com um pódio formado por Grã Bretanha, Canadá e Austrália - em 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente -, o Mubadala Brazil SailGP Team alcançou a 10° colocação entre as 12 equipes participantes, enfrentando desafios ao longo do evento.

Na sexta-feira (7), um incidente entre o time brasileiro e o time alemão resultou na perda de pontos para ambas as equipes. Durante a corrida de treino, a equipe adversária danificou a proa do barco brasileiro, causando prejuízo ao F50 do Mubadala Brazil SailGP Team. Como consequência, a equipe alemã perdeu 12 pontos na classificação do evento e 12 pontos na temporada, enquanto o time brasileiro sofreu a perda de 8 pontos na etapa e 4 pontos na classificação geral. Apesar do revés, a equipe brasileira seguiu focada e buscando evolução ao longo das regatas seguintes.

Nas corridas oficiais, ventos variáveis e correntes complexas exigiram estratégias precisas das equipes. O Mubadala Brazil SailGP Team, em três corridas, alcançou as posições 11º, 8º e 10°, respectivamente. No resultado geral da etapa, o Brasil - mesmo com a perda de pontos - ficou na décima posição entre as doze equipes participantes.

“Foi um fim de semana desafiador para nós, especialmente pelo incidente na sexta-feira, que impactou nossa performance. Infelizmente, acabamos perdendo pontos, o que comprometeu nossa posição na etapa. Mas seguimos aprendendo e crescendo a cada regata”, destaca Martine Grael, bicampeã olímpica e capitã do time. “Apesar dos desafios, estamos ganhando entrosamento e confiança, e isso se reflete na água. O nível da competição é altíssimo, mas temos trabalhado duro para sermos cada vez mais competitivos. Essa é apenas nossa primeira temporada, e seguimos construindo um time forte para os desafios que virão”.

A próxima etapa do SailGP será realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, entre 15 e 16 de março. O Mubadala Brazil SailGP Team segue sua campanha de crescimento, buscando consolidar seu nome entre os grandes times da competição.