Zinho vai estampar camisa do Botafogo em jogo contra o Santos

Patrocínio especial da indústria de pães recheados será exibido no uniforme do time de Ribeirão Preto em partida pelo Paulistão na Vila Belmiro; jogo vai marcar a reestreia de Neymar Jr. no futebol brasileiro

A Zinho Indústria de Alimentos, fabricante de pães recheados com sede em Ribeirão Preto (SP), será um dos patrocinadores especiais estampados na camisa do Botafogo para a partida contra o Santos que acontece nesta quarta-feira (05/02), a partir das 21h45.

Válido pela sétima rodada do Paulistão, o jogo na Vila Belmiro marca o retorno do atacante Neymar Jr. ao futebol brasileiro depois de passagens pelo Barcelona, na Espanha; Paris Saint-Germain, na França; e Al Hilal, na Arábia Saudita.

A estratégia de marketing da indústria de alimentos, fabricante da receita original do pão de alho líder no mercado brasileiro, reforça as origens da marca ao estampar seu nome na camisa de um dos times da cidade e faz alusão à dupla de craques “churrasco e futebol”, duas paixões nacionais.

"Com uma trajetória de sucesso que já soma mais de 20 anos, é um privilégio para a Zinho fazer parte de um jogo que terá repercussão em todo o País, apoiando o Botafogo, clube de Ribeirão Preto, e celebrando este momento tão aguardado para o futebol brasileiro", destaca Poliana Queiroz Pantuzi, diretora administrativa da Zinho Indústria de Alimentos.