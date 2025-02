Vinícius Eutrópio aciona a FIFA e deixa a seleção de Brunei: “Faltou respeito”

Com uma carreira ilibada no mercado brasileiro e internacional, onde acumula experiências no futebol da África do Sul, Portugal, Bolívia, Emirados Árabes e Paraguai, Vinícius Eutrópio passou por uma situação nova e desagradável na sua trajetória de 16 anos como treinador de futebol.

Contratado no final do ano passado para comandar a seleção de Brunei, o treinador acabou sendo surpreendido pelo descumprimento do que foi contratualmente acordado entre as partes.

“Recebi o convite para ser treinador da Seleção de Brunei com um contrato curto, de apenas três meses. Montamos e executamos o planejamento dentro das características propostas pela Federação. Após o término do contrato, fomos procurados pela nova direção da FABD para a renovação contratual, agora por um período de um ano, e iniciamos o planejamento para a temporada 2025, inclusive com a criação de uma seleção permanente integrada com os clubes do país. Após retornar ao Brasil para cumprir alguns compromissos previamente agendados, fomos surpreendidos com diversos descumprimentos do que havíamos combinado, incluindo valores e outras situações previamente acordadas, mostrando total desrespeito por mim e meu staff. Recusamos propostas de novos trabalhos em função do compromisso contratual assumido com a seleção. Faltou respeito e agora buscaremos, via FIFA, todos os nossos direitos.”, relatou o treinador brasileiro.

Aos 58 anos de idade, Vinícius Eutrópio foi por muitos anos auxiliar técnico do treinador Carlos Alberto Parreira. Seu último trabalho havia sido a fantástica recuperação do Tacuary, do Paraguai, que escapou do rebaixamento no campeonato nacional de 2023, permanecendo até abril de 2024.

“Eu e meu corpo jurídico já rescindimos o contrato com a seleção de Brunei e estamos novamente livres para poder assumir um novo trabalho no Brasil ou no exterior. Voltaremos a conversar com o mercado em busca de um projeto interessante para seguir minha carreira”, finalizou o treinador.

Como principais conquistas, Eutrópio acumula títulos estaduais com Athletico-PR, Figueirense, Joinville, além de um excepcional trabalho realizado no Estoril, de Portugal, quando conquistou a Liga Centenária e Liga Orangina Portugal.

