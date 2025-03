Zverev busca semifinal e brasileiros tentam final de duplas no Rio Open nesta sexta-feira (21)

O Rio Open, apresentado pela Claro, terá nesta sexta-feira a definição dos semifinalistas, com o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, abrindo a programação noturna da Quadra Guga Kuerten contra o argentino Francisco Comesaña, além da busca dos brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo pela final de duplas na Quadra 1. Os jogos desta sexta-feira começam às 17h no Jockey Club Brasileiro.

Depois de vitórias diante do chinês Bu Yunchaokete e do cazaque Alexander Shevchenko, Zverev tenta frear o embalo de Comesaña, que vem de duas vitórias em partidas longas e já soma 6h35 em quadra no maior torneio da América do Sul, com cinco tie-breaks disputados.

O número 2 do mundo tenta voltar a uma semifinal de ATP no saibro, que conseguiu pela última vez em julho do ano passado, em Hamburgo. Já o adversário desta sexta-feira, Comesaña tenta chegar pela primeira vez a uma semifinal.

A programação da Quadra Guga Kuerten começa com o atual campeão do Rio Open, o argentino Sebastian Baez, cabeça de chave número 5, que busca ser o primeiro tenista a vencer duas vezes a chave de simples do ATP 500 carioca.

Baez enfrenta o taiwanês Chun-Hsin Tseng, que veio do Qualifying e eliminou o brasileiro Thiago Monteiro nas oitavas de final. O histórico do duelo dá vantagem para o tenista asiático, que venceu o sul-americano em um Challenger também no Brasil, em São Paulo, na temporada 2020.

Rafael Matos e Marcelo Melo jogam por vaga na final de duplas

O tênis brasileiro pode ter representantes na final de duplas do Rio Open pelo segundo ano consecutivo, com Rafael Matos e Marcelo Melo. Eles se garantiram nas semifinais com vitória nesta quinta-feira sobre o português Francisco Cabral e Jean-Julien Rojer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Melo ressaltou o nível de atuação que ele e Matos conseguiram nas quartas de final contra adversários contra quem eles tiveram dificuldades recentemente.

"Hoje foi um belo jogo para nós, a gente conseguiu imprimir bem o nosso jogo, eu usando as minhas armas, o Rafa usando as deles da melhor maneira possível. O jogo era duríssimo hoje, a gente jogou contra eles na semana passada e ganhamos por 10-8 no super tie-break, hoje muito mais controlável. Jogar em casa, no Brasil, dá inconscientemente mais energia e acho que foi um jogo praticamente perfeito para nós", diz Melo.

A decisão pela vaga na final do maior torneio da América do Sul será contra o italiano Luciano Darderi e Mariano Navone, que na quarta-feira superaram Orlando Luz e Felipe Meligeni.

"São dois jogadores bem sólidos de fundo, gostam bastante do saibro. Acho que a gente vai ter que montar bem a tática, também vai ser um jogo diferente dessas duas primeiras rodadas. Mas vai ser um jogo duro, eles estão na semi por grande mérito, também ganharam dois bons jogos", diz Matos.

Del Potro concede entrevista coletiva nesta sexta-feira no Rio Open

O ex-número 3 do mundo Juan Martin Del Potro chega ao Rio Open, apresentado pela Claro, nesta sexta-feira e vai conceder entrevista coletiva às 15h no Jockey Club Brasileiro.

Campeão do US Open em 2009 e dono de 22 títulos ao longo da carreira, Del Potro visita o ATP 500 carioca pela primeira vez para conhecer a estrutura e acompanhar as partidas.

A entrevista será na sala de imprensa do Jockey Club Brasileiro apenas para os jornalistas credenciados para o Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul.

De La Puente e Fernandez jogam final do Wheelchar Tennis Elite

O Rio Open conhecerá nesta sexta-feira, a partir das 18h, o campeão de simples da segunda edição do Wheelchair Tennis Elite - apresentado por ALLOS, que terá na decisão o espanhol Martin De La Puente e o argentino Gustavo Fernandez.

Atual número 3 do mundo, De La Puente venceu o também espanhol Daniel Caverzaschi por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7(3) e 10-7.

Na outra semifinal, Fernandez confirmou seu favoritismo de ex-número 1 do mundo e atual quarto colocado no ranking, e derrotou o brasileiro Daniel Rodrigues com parciais e 6/2 e 6/3.

PROGRAMAÇÃO - Sexta-feira, 21 de fevereiro





Quadra Guga Kuerten - a partir de 17:00

[5] Sebastian Baez (ARG) vs [Q] Chun-Hsin Tseng (TPE)





Não antes de 18:00

[1] Alexander Zverev (GER) vs Francisco Comesana (ARG)

[4] Francisco Cerundolo (ARG) vs Alexandre Muller (FRA) ou [8] Tomas Martin Etcheverry (ARG)









Quadra 1 - a partir de 17:00

[LL] Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs [LL] Jaime Faria (POR)

[1] Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) vs [3] Sadio Doumbia (FRA) / Fabien Reboul (FRA) ou Pedro Martinez (ESP) / Jaume Munar (ESP)





A seguir

Rafael Matos (BRA) / Marcelo Melo (BRA) vs Luciano Darderi (ITA) / Mariano Navone (ARG)









Quadra 2 - start 18:00





A partir de 18:00

WHEELCHAIR TENNIS ELITE - [1] Martin De La Puente (ESP) vs [2] Gustavo Fernandez (ARG)