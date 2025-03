Luisa Stefani derrota dupla favorita e vai às quartas no WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes

Luisa Stefani, número 1 do Brasil, emplacou, nesta quarta-feira (19), mais uma vitória e garantiu vaga nas quartas de final do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes, um dos maiores eventos do mundo, disputado no piso duro. A paulistana e a norte-americana Bethanie Mattek Sands, ex-número 1 do mundo, superaram as cabeças de chave 8, a russa Irina Khromacheva e a cazaque Anna Danilina por 2 sets a 0 com parciais de 7/5 7/6 (7/0) e enfrentam, nesta quinta-feira (20), ainda sem horário definido, as cabeças de chave 3, a letã Jelena Ostapenko e a taiwanesa Su Hsieh.

"Ótima vitória. Foi um jogo apertado e de poucas oportunidades do começo ao fim. Mantivemos a intensidade alta o tempo todo e a chave para ganhar foi jogarmos muito bem o final dos dois sets. No 6-5 do primeiro fomos agressivas no saque delas para conseguir a quebra. E no segundo set jogamos um tiebreak impecável. Seguimos para o próximo desafio amanhã", disse Luisa, patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Parmalat Whey Fit e Slyce e que conta com os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.

Calendário

16/02 - WTA 1000 Dubai (Emirados Árabes) - com Bethanie Mattek-Sands (EUA)

24/02 - Semana de Treinos ou WTA 500 de Mérida (México)

05/03 - WTA 1000 Indian Wells (EUA) - com Leylah Fernandez (CAN)

18/03 - WTA 1000 Miami (EUA) - A Definir