De virada, Melo e Matos vencem os cabeças 4 e estão nas quartas de final do Rio Open

Com uma virada diante dos cabeças de chave número 4, Marcelo Melo e Rafael Matos estão nas quartas de final do Rio Open. O mineiro e o gaúcho estrearam com uma vitória diante dos norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, nesta quarta-feira (19), no ATP 500 que está sendo disputado no saibro do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Melo e Matos marcaram 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7-5) e 10-4, em 1h57min. Um jogo muito equilibrado, com grande apoio da torcida para a dupla brasileira.Os próximos adversários, valendo vaga na semifinal, serão o português Francisco Cabral e o holandês Jean-Julien Rojer.

"Foi um excelente jogo deste o começo. Tanto nós como eles, extremamente experientes, tentando buscar um pequeno espaço para poder passar na frente. Eles conseguiram no primeiro set. Aí fomos muito superiores, tanto no tie-break, quanto no super. E com uma torcida dessa, tanto apoio, tanta energia positiva, acabou ajudando a gente", explicou Melo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

Um set inicial muito equilibrado. Após chances de quebra para as duplas nos primeiros games, o break só veio no décimo segundo game, com os adversários quebrando para marcar 7/5 e sair na frente no jogo. O segundo set também foi marcado por muito equilíbrio. Sem breaks, a definição foi para o tie-break. Melo e Matos saíram na frente, 3-1, os norte-americanos empataram, 3-3, mas o mineiro e o gaúcho recuperaram a vantagem e fecharam, empatando o jogo: 7/6 (7-5). Com a vitória no segundo set, Melo e Matos dominaram totalmente o match tie-break, não dando qualquer chance a Krajicek e Ram e fazendo 10-4, para comemorar após quase duas horas de partida.

Esta é a 11ª participação de Melo, que jogou todas as edições do ATP 500, no Rio de Janeiro, desde que começou a ser realizado em 2014. O mineiro busca seu primeiro título no Rio Open. Foi vice-campeão duas vezes: em 2014, com o espanhol David Marrero, e em 2023, com o colombiano Juan Sebastian Cabal. Matos é o atual campeão do torneio, ao lado do colombiano Nicolas Barrientos. Melo e Matos chegaram ao Rio vindos de Buenos Aires, onde foram vice-campeões do ATP 250 realizado na Argentina, que abriu a gira no saibro na América do Sul.

Desde o início da parceria, no ano passado, Melo e Matos chegaram a três finais - campeões no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, e vice-campeões no ATP 500 de Washington (EUA), e agora em Buenos Aires. É a 19ª temporada do mineiro no circuito, a segunda ao lado do gaúcho.

São 646 vitórias de Melo na carreira - soma seis em 2025. No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), aparece como 35 do mundo, com 2.445 pontos, número 1 do Brasil. Matos é 36, com 2.407 pontos.