Brasileiros abrem chave principal do Rio Open em rodada de duelos com argentinos

O Rio Open, apresentado pela Claro, tem uma rodada cheia de brasileiros no primeiro dia de jogos da chave principal nesta segunda-feira, a partir das 16h30, no Jockey Club Brasileiro. Quatro representantes locais jogam partidas de simples, casos de Felipe Meligeni, Thiago Monteiro, Thiago Wild e Gustavo Heide. Na rodada noturna também ocorrerá a cerimônia de abertura com a presença de Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica do Brasil.

Dois dos jogos serão entre tenistas de Brasil e Argentina, casos de Monteiro, que enfrenta Facundo Diaz Acosta a partir das 19h na rodada noturna da Quadra Guga Kuerten, e de Heide, que vai encarar Francisco Comensaña no segundo jogo da Quadra 1.

Brasileiro que mais vezes disputou jogos e mais venceu no Rio Open em simples, Monteiro destaca a força que a torcida brasileira tem nesses duelos e o quanto a semana de João Fonseca na Argentina contribui nesta rivalidade em quadra.

"Preparado para o desafio, para competir da melhor forma, usar a energia da galera que com certeza vai comparecer em peso, ainda mais contra um argentino, e tentar fazer uma semana inesquecível, como sempre é aqui no Rio Open. O público gosta dessa rivalidade de Brasil e Argentina, vem do futebol, acaba que no tênis também respinga um pouco", diz Monteiro.

"Não sei se o pessoal gostou muito do fato de um argentino ter sido campeão na última edição, mas eu acho que independente do adversário, quando está um brasileiro em quadra o pessoal aqui transmite aquela energia, apoia muito e acaba que acaba refletindo na gente no sentido de dar um gás a mais, então é tentar usar isso da melhor forma", completa.

O jogo que abre a programação desta segunda-feira tem Felipe Meligeni em busca da segunda vitória na chave principal do torneio, tentando repetir o que conseguiu na edição passada do ATP 500 carioca. Ele enfrenta o cazaque Alexander Shevchenko, número 88 do mundo.

Quem fecha a rodada noturna na Quadra Guga Kuerten é Thiago Wild, que foi até as quartas de final na edição passada e reencontra o espanhol Jaume Munar, justamente um dos adversários que o brasileiro derrotou em sua última campanha no Rio Open.

"Munar é um jogador que vem em um momento muito bom, vem agora de semifinal em Dallas, boas vitórias, mas a gente já jogou algumas vezes, a gente sabe como cada um vai jogar, então eu acho que vai ser um jogo bem apertado e bastante duro para os dois lados. Vou entregar o meu melhor na quadra", diz Wild.

Rebeca Andrade é a estrela da cerimônia de abertura do Rio Open

O Rio Open terá pela primeira vez nesta segunda-feira uma cerimônia de abertura, momento histórico que terá como grande estrela a ginasta Rebeca Andrade, maior atleta olímpica do Brasil.

Rebeca Andrade entrará na Quadra Guga Kuerten carregando o troféu do maior torneio da América do Sul antes do primeiro jogo da sessão noturna, que começa às 19h.

A cerimônia de abertura do Rio Open também terá músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) Jovem, trazidos pela Shell para a execução do hino nacional ao som de metais.

Zverev elogia condições e diz que calor é aliado no Rio Open

Tenista número 2 do mundo, Alexander Zverev gostou muito das condições que encontrou no Jockey Club Brasileiro para disputar o Rio Open pela primeira vez. O alemão que é o principal favorito fez um longo treino no primeiro dia em terras cariocas e ressaltou na forma como o clima favorece o seu jogo.

"É um lindo país, um lindo lugar. Estou ansioso para jogar aqui pela primeira vez. O clube é muito bonito, as quadras são ótimas. Espero uma boa semana", diz Zverev.

"Eu gosto muito de calor, realmente amo quando está quente. As condições são muito mais rápidas, a bola quica mais alta, então é melhor para mim. Não me preocupa muito o calor. Treinei bem por três horas ontem, então não vai ser um problema para mim", completa.

Musetti chega impressionado com Fonseca e trajado de Brasil

Lorenzo Musetti chegou ao Rio Open para a sua segunda participação vestindo uma camisa do Brasil e impressionado com o fenômeno brasileiro João Fonseca.

"Eu o vi jogando quando ganhou o US Open Junior. Gosto muito dele, é um bom cara, você pode ver sua ambição e os sonhos que ele tem. Me lembra um pouco quando eu estava começando o circuito, acho que ele tem um grande time por trás dele, com experiência", diz Musetti.

"Ele parece lidar muito bem com a pressão. Ele bate na bola de forma única, se eu não puder jogar esta semana, vou torcer por ele", completa o italiano que vai passar por exames para garantir que está apto a jogar o ATP 500.

PROGRAMAÇÃO - SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2025

Quadra Guga Kuerten - a partir de 16:30

Alexander Shevchenko (KAZ) vs [WC] Felipe Meligeni Alves (BRA)





Não antes de 19:00

Facundo Diaz Acosta (ARG) vs [WC] Thiago Monteiro (BRA)

Jaume Munar (ESP) vs Thiago Seyboth Wild (BRA)





Quadra 1 - a partir de 16:30

[1] Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) vs Sander Arends (NED) / Luke Johnson (GBR)

[WC] Gustavo Heide (BRA) vs Francisco Comesana (ARG)

Qualifier vs [3] Alejandro Tabilo (CHI)





Quadra 2 - a partir de 17:30

Qualifier vs [6] Nicolas Jarry (CHI)

[3] Sadio Doumbia (FRA) / Fabien Reboul (FRA) vs Santiago Gonzalez (MEX) / Lucas Miedler (AUT)