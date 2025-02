Salah faz 2, Liverpool vence Bournemouth e segue isolado na ponta da Premier League

(Foto: Glyn Kirk/AFP)





O Liverpool venceu o Bournemouth por 2 a 0 neste sábado (1º), pela 24ª rodada da Premier League, no Vitality Stadium. Líder isolado do campeonato, o time de Arne Slot encontrou dificuldade em boa parte do jogo, mas foi cirúrgico para vencer com Mohamed Salah. O egípcio fez um gol em cada tempo e garantiu a vitória dos Reds.

A vitória mantém a vantagem do Liverpool na liderança em ao menos 6 pontos para o Arsenal, 2º colocado. Os Reds possuem 56 pontos contra 47 dos Gunners, que jogam neste domingo (2) contra o Manchester City. Os comandados de Arne Slot não perdem na Premier League desde setembro e estão cada vez mais próximos do título. Na próxima quinta-feira (6), o desafio será pela semi da Copa da Liga, contra o Tottenham.

O Bournemouth fez uma boa partida, mas não conseguiu segurar o líder do campeonato e viu sua sequência invicta de 11 jogos acabar. Mesmo assim, o time do sul da Inglaterra segue perto segue perto da zona de classificação para competições europeias. Os Cherries são 7º na Premier League com 40 pontos. No próximo sábado (8), enfrentará o Everton pela Copa da Inglaterra.

Mesmo diante do líder, o Bournemouth iniciou a partida de forma agressiva em seus domínios. No primeiro minuto, Antoine Semenyo pressionou e roubou a bola no ataque e finalizou com perigo para defesa de Alisson. Aos 12 minutos, após um cruzamento e uma tentativa de afastamento de Alexander-Arnold, Kluivert aproveitou a sobra na área e chutou, exigindo nova intervenção do goleiro brasileiro.

O Liverpool só conseguiu sair da pressão dos mandantes perto dos 20 minutos de jogo, com uma finalização de Cody Gakpo. Poucos minutos depois, uma disputa entre Lewis Cook e Gakpo na área resultou em um pênalti para os Reds. Mohamed Salah converteu a cobrança, colocando sua equipe à frente.

Apesar da vantagem no placar, o Liverpool não transformou o jogo em algo confortável. O Bournemouth seguiu ameaçando e por muito pouco não empatou. Em lindo chute, Marcus Tavernier acertou a trave e, no rebote, Justin Kluivert chutou para fora com gol vazio. Diante de um adversário que perdia muitas oportunidades, a equipe visitante matou o duelo com um golaço de Mohamed Salah.

Flashscore