Musetti terá chileno como adversário na primeira rodada do Rio Open

O Rio Open, apresentado pela Claro, teve a definição dos últimos classificados para a chave principal neste sábado, com as finais do Qualifying, e uma das principais estrelas do torneio, o italiano Lorenzo Musetti, conheceu seu adversário na primeira rodada, que será o chileno Tomas Barrios Vera.

Além de Barrios Vera, se garantiram na chave principal o argentino Juan Manuel Cerundolo, o boliviano Hugo Dellien e Chun-Hsin Tseng, de Taipé Chinesa.

Derrotado na rodada final justamente pelo chileno, o argentino Camilo Ugo Carabelli também vai jogar a chave como lucky loser no lugar do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, que desistiu do torneio devido a uma lesão nas costas. Carabelli será o adversário do espanhol Pedro Martínez, cabeça de chave 7.

O duelo da Quadra Guga Kuerten entre Tomas Barrios Vera e Camilo Ugo Carabelli foi o mais longo da fase classificatória do Rio Open desde a primeira edição, com 3 horas e 11 minutos de duração. A vitória do chileno foi por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 7/6(12).

Dois dos tenistas que passaram o quali já jogam nesta segunda-feira no Jockey Club Brasileiro, casos de Chun-Hsin Tseng, que vai enfrentar o chileno Alejandro Tabilo, cabeça de chave 3, enquanto Juan Manuel Cerundolo vai duelar com outro chileno, Nicolas Jarry, sexto cabeça de chave do ATP 500 carioca.

Tseng virou o jogo contra o argentino Marco Trungelliti por 2 sets a 1, com 6/7(5), 6/0 6/4. Juan Manuel Cerundolo venceu de virada o português Jaime Faria, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4.

Hugo Dellien passou pelo argentino Roman Andres Burruchaga por 6/3, 1/6 e 6/1. Ele vai enfrentar na primeira rodada o italiano Luciano Darderi.

Dono de três títulos de Grand Slam, o holandês Jean-Julien Rojer se garantiu na chave de duplas ao lado do português Francisco Cabral. Eles venceram no Qualifying os brasileiros Gustavo Heide e Marcelo Zormann por 2 sets a 1, com 6/1 6/7(2) e 10-8.

Rio Open tem estreia de brasileiros e cerimônia de abertura nesta segunda-feira

Quatro brasileiros estreiam nesta segunda-feira na 11ª edição do Rio Open, no Jockey Club Brasileiro. Quem abre a programação da Quadra Guga Kuerten é Felipe Meligeni, que duela com o cazaque Alexander Shevchenko. Gustavo Heide joga a segunda partida da Quadra 1 contra o argentino Francisco Comesaña.

A rodada noturna marcará a primeira cerimônia de abertura da história do maior torneio da América do Sul, com a presença de Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica brasileira. Nos jogos noturnos, Thiago Monteiro enfrenta o argentino Facundo Diaz Acosta e Thiago Wild é quem fecha a programação contra o espanhol Jaume Munar.