Circuito Mundial de Surfe inicia temporada com dois brasileiros entre os quatro melhores do ranking

Italo Ferreira no circuito mundial de surf (Foto: WSL / Matt Dunbar)





A primeira etapa do Circuito Mundial de Surfe foi encerrada neste sábado, dia 8 de fevereiro, em Pipeline, Havaí, com os brasileiros Italo Ferreira e Ian Gouveia que estão entre os quatro primeiros colocados do ranking mundial. Após a primeira etapa, Italo e Ian dividem a terceira posição com 6.085 pontos cada. O havaiano Barron Mamiya, campeão da etapa, lidera com 10.000 pontos, seguido pelo italiano Leonardo Fioravanti, vice-campeão, que soma 7.800 pontos.

O Brasil contou com 10 representantes entre os 32 surfistas que disputam o título mundial. Os melhores desempenhos foram de Italo Ferreira e Ian Gouveia, que chegaram até as quartas de final. Ian venceu Kelly Slater em uma bateria equilibrada, ao apostar em ondas intermediárias, conseguiu superar o americano por 15,17 a 9,26. Já Italo Ferreira enfrentou Miguel Pupo e conseguiu a classificação com uma virada no fim, com um total de 15,17 contra 15,10 do compatriota. Ambos foram eliminados nas semifinais, e assim a etapa terminou com a terceira colocação para eles.

Na categoria feminina, as brasileiras não avançaram além das oitavas de final. Tyler Wright, da Austrália, sagrou-se campeã ao superar a americana Caitlin Simmers na final, com uma pontuação de 7,70 contra 3,94.

A etapa de Pipeline foi marcada pela falta de ondas nos primeiros dias, o que resultou em uma interrupção de oito dias na competição. O evento começou em 29 de janeiro, mas só foi finalizado em 8 de fevereiro devido às condições do mar. A próxima etapa será em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 14 e 16 de fevereiro. Disputada em piscina de ondas, a prova não sofrerá interferência das condições climáticas, o que assegura um calendário mais previsível para os atletas.

