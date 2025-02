Com sequência em casa no Paulistão, Werley Capanema mira ‘virada de chave’ no União Suzano

Titular nas cinco primeiras rodadas da Série A3, Werley Capanema vê o União Suzano pronto para uma “virada de chave” no Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo aposta na sequência de jogos no Estádio Suzanão — contra Monte Azul e Rio Preto — para a equipe subir na tabela.

“Sabemos da importância desses dois jogos em casa, diante da nossa torcida. O grupo está muito focado, comprometido, e esperamos virar essa chave para seguir somando pontos”, avaliou o defensor, de 25 anos.

Reforço do União Suzano para esta temporada, Werley Capanema rapidamente se firmou na equipe titular. Além de iniciar todas as partidas até aqui, o lateral-esquerdo tem um gol marcado neste Paulistão.

“Feliz com essa sequência de jogos, por poder marcar gol e ajudar os meus companheiros. Sabemos da qualidade do nosso grupo e estamos trabalhando para crescer na competição”, finalizou o jogador.

O União Suzano recebe o Monte Azul nesta quarta-feira (5), às 15h. Já a segunda partida da sequência no Suzanão, diante do Rio Preto, acontece no sábado (8), às 10h. Os jogos serão válidos, respectivamente, pela sexta e sétima rodadas da Série A3.

AV Assessoria