Próxima etapa do Circuito Mundial de Surfe acontece em Abu Dhabi com domínio brasileiro em piscinas de ondas

(Foto: Surf Abu Dhabi)

Esta será a estreia do Oriente Médio no campeonato, com a competição realizada na piscina de ondas localizada na Ilha Hudayriyat. O evento contará com a participação de 36 atletas no masculino e 18 no feminino, incluindo 10 brasileiros e 2 brasileiras. Além disso, a etapa marca o retorno das competições em piscinas de ondas após um ano fora do circuito.

Para saber mais sobre todas as etapas do Circuito Mundial de Surfe 2025, acesse AQUI.

Desde 2018, quando o Surf Ranch, na Califórnia, foi introduzido no calendário da World Surf League (WSL), os brasileiros têm se destacado em competições realizadas em piscinas de ondas artificiais. Nas três primeiras edições, Gabriel Medina e Filipe Toledo duelaram diretamente pelo título. Medina venceu em 2018 e 2019, enquanto Filipe Toledo conquistou a vitória em 2021. A única exceção ocorreu em 2023, quando o americano Griffin Colapinto superou Italo Ferreira na final.

As características das piscinas de ondas, que proporcionam condições constantes e previsíveis, favorecem surfistas progressivos e que executam manobras com alto nível de dificuldade. Por isso, os brasileiros Italo Ferreira, Filipe Toledo e Yago Dora, segundo especialistas, possuem grandes chances de conseguir ótimos resultados. Para entender por que os brasileiros são favoritos para o Circuito Mundial de Surfe 2025, acesse AQUI.

A etapa de Abu Dhabi marca a primeira vez que a WSL realiza uma competição no Oriente Médio. A piscina de ondas de Abu Dhabi utiliza a tecnologia desenvolvida pela Kelly Slater Wave Company e é a primeira do mundo a operar com água salgada. A estrutura permite a criação de ondas com duração de até 45 segundos, o que resulta em tubos ideais para competições de alto nível. A inclusão desta etapa no calendário da WSL reflete a expansão do surfe para novas regiões e a crescente popularidade das piscinas de ondas no cenário competitivo.