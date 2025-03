Eurofarma lança projeto de apoio a seleção de atletas olímpicos e paralímpicos

(Foto: Luana Luizetto)









A Eurofarma, multinacional de capital brasileiro com atuação em 24 países, acaba de lançar um projeto pioneiro, com a criação de um time de atletas Olímpicos e Paralímpicos, algo inédito na história da companhia. O Time Eurofarma reforça o compromisso e a motivação da empresa em apoiar talentos do esporte nacional e um incentivo ao desenvolvimento desse segmento no Brasil.

O novo projeto propõe um olhar unificado e mais completo para atender às necessidades dos atletas patrocinados, que são de modalidades diversas como surfe, judô, skate, entre outras, além de profissionais que estão em processo de transição de carreira, estabelecendo um novo padrão de suporte e excelência para atletas em todas as fases de suas carreiras.

“A escolha de todos os membros do grupo considerou o histórico de cada atleta, a formação de um time diverso e inclusivo com representatividade, potencial de crescimento e o desejo de participação no próximo ciclo olímpico, além da transição de carreira para atletas mais maduros. Nosso grande objetivo é oferecer, além do apoio financeiro, um suporte multidisciplinar para a jornada no esporte.”, afirma Maria del Pilar Muñoz, vice-presidente de Sustentabilidade e Novos Negócios na Eurofarma.

O Time Eurofarma reúne estrelas do esporte brasileiro, que atuarão como mentores, como Bernardo Rezende, o Bernardinho, ex-jogador e técnico de vôlei, sete vezes medalhista olímpico, entre outros nomes. O projeto conta ainda com embaixadores da marca, como Hugo Calderano, considerado o melhor jogador de tênis de mesa das Américas de todos os tempos, e Laís Souza, ex-ginasta, destaque na seleção brasileira de Ginástica Artística de 2001 a 2012.

"Poder participar deste projeto pioneiro da Eurofarma é um privilégio. O esporte olímpico brasileiro, principalmente atletas de modalidades menos populares, se acostumou a receber incentivo na véspera das edições de Jogos Olímpicos. Só que o trabalho começa agora. E ter um parceiro, dando suporte financeiro e multidisciplinar, sem dúvida fará diferença para este time", diz Bernardo Rezende, o “Bernardinho”.

O Time Eurofarma é uma iniciativa da companhia em parceria com a AMMA, Marketing e Agenciamento.

Busca pelo alto rendimento

Considerando que a vida de um atleta de alto rendimento em busca de índices olímpicos é repleta de triunfos e desafios, com treinos intensos, competições frequentes e o aprimoramento extenuante da técnica esportiva, o projeto tem caráter inovador por fornecer, além do apoio financeiro e mentoria, um respaldo multidisciplinar com profissionais de nutrição, fisioterapia, suporte médico e odontológico e apoio educacional para atletas estudantes.

A saúde mental dos atletas também foi colocada como prioridade e todos farão acompanhamento com a psicóloga Carla di Pierro, que atua junto ao Comitê Olímpico Brasileiro. “Os últimos anos têm evidenciado o quão importante é este cuidado com os atletas de alto rendimento, não somente para tratar das vulnerabilidades, mas como fator determinante nos resultados. Por isso, ainda considerando que saúde mental é um tema transversal dentro da própria Eurofarma, consideramos crucial contemplar esse tema no escopo do projeto”, afirma Maria del Pilar Munõz, da Eurofarma.

Atletas do Time Eurofarma

Time Olímpico





Bárbara Domingos - Curitibana, Bárbara Domingos é o maior nome da história da ginástica rítmica brasileira. Aos 24 anos, possui um currículo com marcas nunca antes conquistadas no país. Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, se tornou a primeira ginasta rítmica brasileira a se classificar para a final do individual geral, alcançando a 10ª posição. Antes, já havia brilhado no Pan-Americano de 23, com três ouros (individual geral, bola e fita) e duas pratas (arco e maças), tornando-se a primeira brasileira a vencer o individual geral na ginástica rítmica. No mesmo ano, no Mundial, se classificou para a final do individual geral, terminando em 11º lugar, e foi a primeira brasileira a disputar uma final por aparelhos, ficando em 7º nas maças.

Luiz Mauricio - Mineiro de Juiz de Fora, Luiz Maurício Dias da Silva fez história nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ao colocar o Brasil na final olímpica do lançamento de dardo - fato que não acontecia desde 1932. Dono do recorde sul-americano da modalidade - 85,91 m (batido em Paris), foi medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2022 e é um dos principais nomes do atletismo brasileiro atualmente.

Mafê Costa - Carioca, Maria Fernanda de Oliveira da Silva Costa, conhecida como Mafê Costa, se tornou um dos maiores nomes da natação brasileira da atualidade. Aos 22 anos, é recordista sul-americana nos 400m livre e nos 200m livre. nos Jogos Olímpicos de Paris 24, conquistou a melhor colocação brasileira da história ao ser 7º lugar nos 400m - alcançando a final - e 11º lugar nos 200m - chegando até a semi.

Adriano Xavier - Mineiro de Ituiutaba, Adriano Xavier é visto como um dos principais nomes da nova geração do voleibol brasileiro. Ponteiro de 2,01m de altura, defendeu o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Antes, conquistou o ouro no Pan de 2023 e foi bronze no Mundial de 2022. Pelo seu clube, o Vôlei Renata, de Campinas, foi vice-campeão nacional na última temporada e terminou eleito como o melhor de sua posição.

Kalani Konig - Catarinense, o skatista Kalani Konig foi campeão brasileiro em 2024 com apenas 17 anos. Mais que isso, tornou-se o primeiro atleta a vencer quatro das cinco etapas do Circuito Nacional (STU) na modalidade Park. Na última delas, em São Paulo, enfrentou os principais nomes da modalidade e mostrou seu talento ao sagrar-se campeão com uma impressionante pontuação de 90,96. Com uma vida ligada ao skate, já que iniciou sua jornada no esporte ainda bebê, tendo seu primeiro contato com o skate aos 11 meses de idade, é uma das apostas da seleção brasileira de skate para este ciclo olímpico.

Maria Eduarda - A surfista Maria Eduarda César, também conhecida como Duda, é gaúcha e aos 16 anos, depois de conquistar títulos na base, chegou aos campeonatos profissionais, na principal divisão do surfe nacional. Iniciou na modalidade aos três anos de idade, influenciada por seu pai, Eduardo Felippe, que também é surfista e shaper. Já reconhecida por sua técnica, é uma influência para jovens, especialmente meninas negras, buscarem seus sonhos no esporte.

Time Paralímpico

Victor Almeida - Paulistano, Victor dos Santos Almeida é a maior promessa da natação paralímpica brasileira. Com 16 anos, competindo na classe S9, destinada a atletas com limitações físico-motoras (possui uma má-formação congênita no fêmur direito), ele conquistou o quinto lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 24 nos 100 metros costas. Aos 15, foi campeão Parapan-Americano e Mundial da mesma prova. Tanto talento vem sendo desenvolvido desde os três meses de idade, quando iniciou sua história com as piscinas.

Arthur Silva - Potiguar, Arthur Cavalcante da Silva se tornou campeão paralímpico de judô classe J1, destinada a atletas com deficiência visual total, nos Jogos de Paris 2024. Aos 32 anos, já havia participado das edições Rio 2016 e Tóquio 2020. Arthur começou a perder a visão aos 2 anos devido à retinose pigmentar, tornando-se completamente cego aos 18 anos de idade, e foi incentivado por colegas a experimentar o judô. Adaptou-se rapidamente à modalidade e passou a se dedicar exclusivamente a ela, competindo pelo Brasil desde 2011.

Ana Carolina Moura - Mineira de Belo Horizonte, Ana Carolina Silva de Moura é campeã paralímpica de taekwondo na classe K44, destinada a atletas com deficiência nos membros superiores. Dominante em sua categoria, venceu o Mundial e Parapan-Americano em 2023 e chegou ao ápice nos Jogos de Paris 24. Com má-formação congênita no antebraço direito, ela se aventurou no futebol, dança e ginástica rítmica, e chegou ao Taekwondo para aprender uma arte marcial para autodefesa, após ser assaltada.

Tayana Medeiros - Carioca, Tayana de Souza Medeiros se tornou campeã paralímpica de halterofilismo em Paris 2024 na categoria até 86 kg, estabelecendo um novo recorde paralímpico ao levantar 156 kg. Nascida com artrogripose, condição que afetou o desenvolvimento de seus membros inferiores, ela precisou superar desafios desde cedo, passando por diversas cirurgias na infância. Acabou conhecendo a modalidade durante um evento prévio aos Jogos Paralímpicos do Rio e passou a se dedicar aos treinos.

Atleta em transição

Valdiléia Martins - Paranaense de Querência do Norte, Valdiléia Martins encantou o público brasileiro ao ter sua história de vida revelada durante os Jogos Olímpicos de Paris 24. Criada em um assentamento do MST, ela começou na modalidade treinando com varas de pescar como a barra de salto e com sacos de palha como colchões, incentivada pelo pai - que acabou morrendo dias antes do início da competição. Mesmo abalada, Valdiléia bateu a marca de 1,92m e garantiu a vaga na final, alcançando o recorde brasileiro. Acabou sofrendo uma entorse no tornozelo esquerdo e não conseguiu competir.

Atleta Inspiração

Vanderlei Cordeiro de Lima - Paranaense de Cruzeiro do Oeste, Vanderlei Cordeiro de Lima é um dos maiores nomes da história do atletismo brasileiro. Eternizado por seu espírito esportivo, foi atacado por um espectador enquanto liderava a prova da maratona em Atenas 2004, mas continuou e terminou a corrida em terceiro lugar, com muita determinação e um sorriso no rosto. E além do bronze, conquistou a Medalha Pierre de Coubertin, maior honraria concedida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), sendo o único atleta latino-americano a ser condecorado.

Stock Car Pro Series

Além dos atletas Olímpicos e Paralímpicos, a Eurofarma apresentou durante o evento os pilotos que representarão a marca na temporada 2025 da Stock Car. Gaetano di Mauro e Felipe Fraga estarão sob o comando de Rosinei Campos na Eurofarma-RC, enquanto Ricardo Maurício e Guilherme Salas farão parte do time Valda, com Beto Cavaleiro. A temporada começa no dia 4 de maio, em Interlagos.

Equipe Eurofarma-RC

Felipe Fraga – Em 2016, aos 21 anos, tornou-se o piloto mais jovem a vencer uma temporada da Stock Car, também venceu a Corrida do Milhão, foi Campeão Brasileiro de Turismo e construiu uma carreira no exterior com passagens pela FIA, WEC e IMSA.

Gaetano di Mauro: Uma das revelações do grid da Stock Car, Vice campeão da F4 Inglesa, Campeão Império Endurance, seis vezes Campeão Brasileiro de Kart e acumula mais de 20 títulos estaduais na categoria.

Equipe Valda Cavaleiro

Ricardo Maurício: Tricampeão da Stock Car, Campeão brasileiro de Fórmula Ford, Campeão espanhol de F3, Campeão da Copa Endurance, Vencedor da Corrida do Milhão, Tricampeão Brasileiro de Marcas.

Guilherme Salas: Pentacampeão Paulista de Kart, Tetracampeão do Superkart Brasil e Bicampeão da Stock Light, hoje Stock Car Series.