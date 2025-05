Allam Khodair conquista vitória redentora em Cascavel e quebra jejum na BRB Stock Car

O Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR), foi palco de um momento emocionante e marcante neste princípio da temporada 2025 da BRB Stock Car Pro Series. Um dos mais longevos pilotos do grid, Allam Khodair voltou a escalar o degrau mais alto do pódio na quente tarde deste domingo (25), depois de quase cinco anos. Até então, seu último triunfo havia sido em novembro de 2020, em Goiânia. Na corrida principal que concluiu a segunda etapa do calendário, o piloto da Blau Motorsport tirou proveito do melhor trabalho da equipe nos boxes, superou de uma só vez Felipe Fraga (Eurofarma RC) e Daniel Serra, também da Blau, para buscar sua 11ª vitória na categoria.

O triunfo deste domingo também foi mais um da Mitsubishi na temporada, representando um grande começo de temporada para a marca dos três diamantes, que regressou à BRB Stock Car depois de um primeiro período entre 2005 e 2008.

Felipe Fraga travou muito para vencer novamente em 2025, empreendeu forte pressão nas voltas finais, mas terminou em segundo, a apenas 0s4 do “Japonês Voador”. Ainda assim, o mais jovem vencedor e campeão da BRB Stock Car foi o maior pontuador da etapa, com 112 tentos, faturando assim o Troféu Vivo Man of the Race. Outros dois destaques neste quesito empataram com 110 pontos no fim de semana: Gianluca Petecof (CAR Racing KTF), vencedor da corrida sprint no último sábado, e Guilherme Salas (Cavaleiro Valda), quarto colocado neste domingo e melhor posicionado com Chevrolet Tracker.

Depois de ser superado por Fraga em um duelo de quatro títulos, o tricampeão Daniel Serra completou o pódio, seguido justamente por Salas, que figurou entre os quatro primeiros nas três primeiras corridas da temporada. Em prova pautada por grandes disputas, Felipe Baptista travou forte batalha contra seu companheiro de equipe, Gianluca Petecof, para cruzar a linha de chegada em quinto, logo à frente do piloto do Eclipse Cross #101.

A Ipiranga Racing conquistou o bom resultado e posicionou seus dois pilotos entre os dez primeiros com o Toyota Corolla Cross de Cesar Ramos na sétima e Thiago Camilo, oitavo. Ricardo Zonta, da RCM Motorsport, salvou um nono lugar, enquanto Gabriel Casagrande liderou o Tracker #83 da A.Mattheis Vogel na décima colocação.

Enzo Elias foi premiado no pódio neste domingo por ter sido o autor da melhor volta no combinado das duas provas da etapa. O novo piloto da Scuderia Bandeiras registrou 1min02s311 na corrida sprint, no sábado, a bordo do Chevrolet Tracker #73 e anunciou o Troféu Volta Mais Rápida Intelbras pelo feito alcançado no fim de semana.

Uma prova de duelos

As duas primeiras filas foram protagonizadas pelos carros da Eurofarma RC e Blau Motorsport, ambas com Mitsubishi Eclipse Cross. Fraga partiu da pole position ao lado do tri Daniel Serra, enquanto Gaetano abriu o domingo como líder do campeonato e partiu em terceiro, com Khodair na quarta posição. Felipe Baptista iniciou a disputa do quinto lugar, à frente de Guilherme Salas, seguido por Cesar Ramos e Gianluca Petecof, vencedor da primeira prova do fim da semana. Felipe Massa e Ricardo Zonta fecharam a relação dos dez primeiros do grid.

Depois de uma largada bastante intensa e 'pegada', Fraga sustentou a liderança, enquanto Serrinha apareceu em segundo e Khodair foi o terceiro. Em contrapartida, Di Mauro propôs problemas e passou a perder terreno desde as primeiras voltas.

O momento da abertura da janela de pit-stops trouxe a capital da corrida: com melhor trabalho de pit-stop, Khodair surpreendeu e superou de uma só vez Serra e Fraga, que vieram logo atrás e foram os primeiros entre os pilotos que já fizeram o pit-stop. A liderança na pista passou momentaneamente para Cesar Ramos e depois para Thiago Camilo, mas Khodair virou ponteiro de fato depois do término da janela de paradas em Cascavel.

Chefe de equipe de Khodair, Joselmo Barcik o orientou via rádio a poupar equipamento e ações do botão de ultrapassagem girando as voltas finais da prova. A vantagem do 'Japonês Voador' para Serra era de 1s8 após 26 voltas, enquanto o tricampeão tinha a missão de segurar a pressão de Fraga no terço final de corrida.

Na sequência do top-3, o melhor colocado era Salas, novamente com uma prova de muita consistência e performance, seguida por Petecof, outro com grande jornada no fim de semana. O sexto foi Felipe Baptista, que fez bela manobra de ultrapassagem, por fora, na Curva Zero para superar Cesar Ramos e entregar ritmo forte nas voltas finais. fechavam a relação dos dez primeiros, enquanto Gaetano Di Mauro coletava para os boxes para abandonar.

O duelo travado por dois campeões foi um dos pontos altos do domingo. Serra e Fraga disputaram bravamente o segundo lugar. O piloto da Eurofarma RC levou a melhor ao fazer a ultrapassagem e tentar se aproximar de Khodair nas voltas finais. Já Felipe Baptista confirmou a vitória de alta e disputou de forma direta com o companheiro de equipe Petecof e assumiu o quinto lugar.

O estágio da prova trouxe um princípio de duelo entre Khodair e Fraga. Com melhor ritmo, o mais jovem esportivo tentou de tudo para buscar a ultrapassagem, mas o 'Voador Japonês' resistiu para cruzar a linha de chegada por apenas 0s405 e quebrar um jejum de quase cinco anos sem triunfar na BRB Stock Car. Daniel Serra completou o pódio com dois pilotos da Blau Motorsport e um da Eurofarma RC.

“Indescritível”

O grande nome do domingo se emocionou com a vitória suada e na raça, voltando a escalar o topo do pódio depois de longo período. “É uma sensação indescritível. É um colapso mais psicológico, espiritual e mental do que físico. Mas passou um filme na minha mente quando assumi a liderança… passou pela minha mente tudo o que lutei, o que briguei. Esse dia chegou! Lógico que o campeonato é longo, mas voltar a vencer, contra um tricampeão da Serra, é muito complicado. E agora quero mais”, declarou o dono de 345 largadas na categoria.

O piloto do carro #18 da Blau falou sobre teve a resiliência como aliada e dedicou a vitória a um amigo e apoiador de longa data. “É um processo que tive de passar. E no meio dessa jornada percebi que era necessário passar por isso para chegar no momento em que vivo hoje. Foi emocionante. Muita gente merece essa conquista, meus pais, meus filhos... Mas um cara que sempre expressou minha cabeça, quando ela quase caiu, nos últimos quatro anos, é o Marcelo Hahn, que sempre me apoiou e foi fundamental nessa conquista. Devo muito a ele”, salientou.

"Tentei levar o Blau para o Pólo lá atrás, há seis anos, e voltamos a falar no ano passado. Não imaginava que daria certo tão rápido, e agora vamos fazer de tudo para buscar esse título", finalizou Khodair.

Fraga ressaltou a força do Eclipse Cross da Eurofarma RC e o trabalho feito pela equipe liderada por Rosinei Campos, o “Meinha”. “Foi uma corrida muito boa. Eu era o mais rápido, mas nem sempre o mais rápido vence. Trocamos os dois pneus externos, enquanto os pilotos da Blau mudaram os internos. Eles fizeram uma estratégia arriscada, mas que se pagou no fim. Estou feliz, construindo um campeonato muito bom. Ontem teve um dia difícil, mas a “Meinha” mexeu bem no carro e deu certo. Uma pena só que perdeu muito tempo com o Daniel [Serra], em uma briga muito acirrada, na qual ele não faria diferente. Parabéns para o Allam, e sempre muito bom disputar com o Daniel, e agora é seguir construindo o campeonato”.

Por fim, Daniel Serra se mostrou contente por ter conquistado um bom resultado neste início de jornada como piloto da Blau Motorsport. “Foi uma corrida difícil tanto para o carro quanto para os pilotos. Foi de muito desgaste dos pneus. Depois tentei salvar os pneus pensando que teria um ritmo melhor. Mas fico feliz pela equipe, segunda corrida nesse projeto novo e com os dois pilotos no pódio. Agora é trabalhar e com muita coisa para aprender na sequência da temporada”, concluiu.

Campeonato

Dono do Troféu Vivo Man of the Race como maior pontuador da etapa, Felipe Fraga reassumiu a liderança do campeonato e fecha mais uma etapa de 2025 na frente, agora com 127 tentos somados no total. Constante, com dois terceiros lugares e um quarto em três provas, Guilherme Salas é o vice-líder, apenas quatro pontos da ponta da tabela.

Com os 110 pontos no fim de semana, Gianluca Petecof aparece em terceiro, enquanto Felipe Baptista é o quarto, com 103. A vitória neste domingo impulsionou Khodair ao top-5 do campeonato, com 87 pontos, contra 75 do companheiro da equipe Daniel Serra. Top 10 nas três provas já disputadas em 2025, o atual campeão Gabriel Casagrande está um ponto atrás da Serrinha, com 74, e os quatro de Rubens Barrichello, oitavo. Ricardo Maurício, com 69 tentos, e Nelson Piquet Jr., com 67, completaram a lista dos dez melhores posicionados do campeonato até o momento.

Impulsionada pelos resultados positivos do fim de semana, como o triunfo de Petecof na sprint e o top-5 de Felipe Baptista nesta tarde, a CAR Racing KTF liderou o campeonato por equipes e soma 213 pontos, seguido por Cavaleiro Valda, com 192, um a mais que a Eurofarma RC. Com o triunfo de Khodair e o top-3 da Serra no domingo, a Blau Motorsport subiu para o quarto lugar, com 162 pontos, à frente do Full Time Cavaleiro, quinta colocada com 126.

Depois das emoções no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, a BRB Stock Car Pro Series volta a acelerar em duas semanas, entre 6 e 8 de junho, para a terceira etapa do campeonato, que terá lugar no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, em jornada que reunirá também a Stock Light e o Turismo Nacional.





BRB Stock Car Pro Series, temporada 2025

Etapa 2, Cascavel, corrida principal, resultado final

1º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), 48 voltas em 51min28s646

2º - Felipe Fraga (Eurofarma RC/Mitsubishi Eclipse Cross), a 0s405

3º - Daniel Serra (Blau Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), um 6s361

4º - Guilherme Salas (Cavaleiro Valda/Chevrolet Tracker), 13s490

5º - Felipe Baptista (CAR Racing KTF/Mitsubishi Eclipse Cross), uma 18s414

6º - Gianluca Petecof (CAR Racing KTF/Mitsubishi Eclipse Cross), um 21s654

7º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla Cross), 27s909

8º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla Cross), 30s671

9º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), um 33s052

10º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Tracker), 34s382

11º - Ricardo Maurício (Cavaleiro Valda/Chevrolet Tracker), 35s203

12º - Rubens Barrichello (Full Time Cavaleiro/Toyota Corolla Cross), 35s849

13º - Enzo Elias (Scuderia Bandeiras/Chevrolet Tracker), 36s300

14º - Zezinho Muggiati (CAR Racing Sterling/Toyota Corolla Cross), 38s953

15º - Nelson Piquet Jr. (Scuderia Bandeiras Sports/Mitsubishi Eclipse Cross), 41s843

16º - João Paulo de Oliveira (Full Time Gazoo Racing/Toyota Corolla Cross), 42s131

17º - Denis Navarro (Full Time Cavaleiro/Toyota Corolla Cross), 54s479

18º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Tracker), um 56s828

19º - Arthur Gama (Full Time Gazoo Racing/Toyota Corolla Cross), 1 volta

20º - Vicente Orige (Scuderia Bandeiras Sports/Mitsubishi Eclipse Cross), a 1 volta

21º - Arthur Leist (Crown Racing/Toyota Corolla Cross), um 2 voltas

22º - Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Tracker), 5 voltas

23º - Cacá Bueno (Scuderia Chiarelli/Chevrolet Tracker), um 7 voltas

24º - Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Tracker), um 12 voltas





Não completaram

Julio Campos (Crown Racing/Toyota Corolla Cross), um 20 voltas

Átila Abreu (Scuderia Bandeiras/Chevrolet Tracker), um 23 voltas

Rafael Reis (CAR Racing Sterling/Toyota Corolla Cross), um 23 voltas

Gaetano Di Mauro (Eurofarma RC/Mitsubishi Eclipse Cross), um 29 voltas

Bruno Baptista (RCM Motorsport/Mitsubishi Eclipse Cross), um 39 voltas

Lucas Kohl (Scuderia Chiarelli/Chevrolet Tracker), um 43 voltas

*resultado extraoficial





Pontuação do campeonato após duas etapas*

Pilotos

1º - Felipe Fraga, 127 pontos

2º - Guilherme Salas, 123

3º - Gianluca Petecof, 110

4º - Felipe Baptista, 103

5º - Allam Khodair, 87

6º - Daniel Serra, 75

7º - Gabriel Casagrande, 74

8º - Rubens Barrichello, 70

9º - Ricardo Maurício, 69

10º - Nelson Piquet Jr., 67

11º - Zezinho Muggiati, 66

12º - Thiago Camilo, 65

13º - Gaetano Di Mauro, 64

14º - Cesar Ramos, 60

15º - Enzo Elias, 57

16º - Denis Navarro, 56

17º - Ricardo Zonta, 47

18º - Lucas Foresti, 42

19º - Cacá Bueno, 34

20º - João Paulo de Oliveira, 30

21º - Rafael Suzuki, 29

22º - Felipe Massa, 27

23º - Vicente Orige, 25

24º - Arthur Gama, 25

25º - Júlio Campos, 20

26º - Arthur Leist, 12

27º - Bruno Baptista, 11

28º - Lucas Kohl, 11

29º - Rafael Reis, 11

30º - Átila Abreu, 8

31º - Hélio Castroneves, 1

*pontuação extraoficial





Equipes

1º - CAR Racing KTF, 213 pontos

2º - Cavaleiro Valda, 192

3º - Eurofarma RC, 191

4º - Blau Motorsport, 162

5º - Cavaleiro Tempo Integral, 126

6º - Ipiranga Racing, 125

7º - A.Mattheis Vogel, 116

8º - Scuderia Bandeiras Esportivas, 92

9º - CAR Racing Sterling, 77

10º - Scuderia Bandeiras, 65

11º - RCM Motorsport, 58

12º - TMG Racing, 56

13º - Full Time Gazoo Racing, 55

14º - Scuderia Chiarelli, 45

15º - Crown Racing, 32

16º - Equipe RTR Sport, 1





BRB Stock Car Pro Series, temporada 2025*

1ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

2ª etapa: 25 de maio, Cascavel (PR)

3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

4ª etapa: 29 de junho, Velocitta (SP)

5ª etapa: 20 de julho, Velocitta (SP)

6ª etapa: 17 de agosto, Belo Horizonte (MG)

7ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa**

8ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

9ª etapa: 26 de outubro, Rio Grande do Sul – ou alternativa**

10ª etapa: 16 de novembro, Goiânia (GO)

11ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa**

12ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (SP)

*sujeito a alterações