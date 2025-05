Chefe do departamento médico deixa o Corinthians

(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)





O Corinthians informou, nesta segunda-feira, a saída da médica Ana Carolina Ramos e Côrte, chefe do Departamento Médico do clube.

— Nesta segunda-feira, a Dra. Ana Carolina Ramos e Côrte deixou de fazer parte do quadro de colaboradores do Sport Club Corinthians Paulista. O clube agradece à médica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência profissional — publicou o Corinthians.

A saída da médica ocorre no dia seguinte à reclamação do técnico Dorival Júnior por não poder contar com o lateral-direito Matheuzinho no clássico contra o Santos, nesse domingo. O treinador improvisou o zagueiro Félix Tores na lateral direita, em jogo vencido por 1 a 0.

— Tivemos problema sério com o Matheuzinho, eu vou tentar saber o que realmente aconteceu. Não pode. Ele viajou para o jogo de meio de semana e, de lá para cá, não treinou. De repente, nos pegou de surpresa vê-lo cortado do treinamento de sexta e sábado e, naturalmente, sem vir para o jogo deste domingo — declarou o treinador em entrevista coletiva na Neo Química Arena.

Ana estava no Corinthians desde julho de 2018, depois de ter trabalhado no Comitê Olímpico do Brasil (COB), com a equipe de ginástica artística masculina. Ela se tornou chefe do Departamento Médico em 2024.

Matheuzinho tinha sido poupado no empate por 1 a 1 contra o América de Cali, em 6 de maio, mas foi liberado para os jogos contra Mirassol, no dia 10, e Racing, no dia 15.

Durante a semana, antes do clássico, Matheuzinho teve diagnosticada uma lesão na coxa direita e iniciou o tratamento. O Corinthians não divulgou a gravidade, nem uma previsão de retorno do jogador.

Globo Esporte