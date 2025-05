Melo e Matos avançam para a semifinal em Bordeaux, na França

Marcelo Melo e Rafael Matos estão na semifinal do Challenger de Bourdeaux, na França. Nesta sexta-feira (16), o mineiro e o gaúcho, que jogaram como cabeças de chave 3, derrotaram o indiano N. Sriram Balaji e o mexicano Miguel Reyes-Varela por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 55 minutos, jogo válido pelas quartas de final.

Os próximos adversários de Melo e Matos, neste sábado (17), por volta das 7h30 (horário de Brasília), sairão da partida entre os franceses Quentin Halys e Albano Olivetti e a dupla do indiano Yuki Bhambri e o norte-americano Robert Gallaway - cabeças de chave 2 -, que jogam também nesta sexta.

"Jogamos muito bem hoje. Conseguimos executar tudo o que planejamos antes do jogo. Está sendo muito bom poder fazer estas partidas, para ir ajustando até Roland Garros", afirmou Melo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

Depois de Bordeaux, na temporada europeia no saibro, Melo e Matos disputaram o ATP 250 de Genebra, na Suíça, que começa neste domingo (18) e, na sequência, o Grand Slam, Roland Garros, com início no dia 25, na França.

O jogo

Melo e Matos dominaram o jogo das quartas de final, não dando chances de acontecimento para os adversários. No primeiro set, quebraram duas vezes, logo no início, abrindo 4/0, mantendo a vantagem para fechar em 6/2. No segundo set, o break veio no quinto game, 3/2, com a dupla fazendo depois 4/2 e marcando 6/4 para comemorar a vaga na semifinal.

Esta é a 19ª temporada de Melo no circuito, a segunda ao lado de Matos. Desde o início da parceria, no ano passado, o mineiro e o gaúcho foram campeões no Rio Open, ATP 500 no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano, e no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, em 2024. E vice-campeões no ATP 500 de Washington (EUA), em 2024, e no ATP 250 de Buenos Aires, agora em 2025.

São 648 vitórias de Melo na carreira - soma oito em 2025. No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), ocupa a 44ª colocação, com 1.985 pontos. Matos é o atual 32 do mundo, com 2.375.