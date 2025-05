Melo e Matos estreiam nesta segunda-feira (12) no Masters 1000 de Roma

Marcelo Melo e Rafael Matos entram na quadra nesta segunda-feira (12) para a estreia no Masters 1000 de Roma, na Itália, nas quadras do Foro Itálico. Às 6 horas (horário de Brasília), os adversários do mineiro e do gaúcho serão o holandês Sander Arends e o britânico Luke Johnson. O torneio dá sequência à temporada europeia no saibro e Melo joga em Roma pela 14ª vez.

“Prontos para mais essa estreia, em busca de um bom resultado aqui em Roma”, afirma Melo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

É a 19ª temporada de Melo no circuito, a segunda ao lado de Matos. Desde o início da parceria, no ano passado, o mineiro e o gaúcho foram campeões no Rio Open, ATP 500 no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano, e no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, em 2024. E vice-campeões no ATP 500 de Washington (EUA), em 2024, e no ATP 250 de Buenos Aires, agora em 2025.

São 648 vitórias de Melo na carreira - soma oito em 2025. No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), ocupa a 44ª colocação, com 1.985 pontos. Matos é o atual 32 do mundo, com 2.375.

ZDL