Sem derrotas desde que virou titular, Rodolfo celebra sequência e design duelo contra vice-líder da Série C

(Foto: Renato Pizzutto/Agência Paulistão)





O São Bernardo engatou uma boa sequência na Série C do Campeonato Brasileiro. Já são três jogos que o clube paulista não sabe o que está perdendo, com duas vitórias e um empate.

Quem começou a ser titular justamente no início dessa série invicta é o atacante Rodolfo. A camisa 32 ganhou espaço na equipe e vem contribuindo para o crescimento do São Bernardo no campeonato. A sequência positiva ajudou o tempo a subir para a 8ª posição na tabela e se consolidar entre os candidatos à classificação para a próxima fase da competição.

"Quando a sequência de jogos começa a vir, a confiança aumenta. Me sinto cada vez mais à vontade em campo e motivado para seguir ajudando. O mais importante é que o tempo está evoluindo, e isso é reflexo do trabalho que a gente vem fazendo no dia a dia", completou o atacante, que já marcou um gol nesta Série C.

O próximo desafio será diante do Caxias, atual vice-líder da competição, em confronto direto na parte de cima da tabela. A partida está marcada para domingo (18), às 16h30, no Estádio 1º de Maio.

"Vai ser um jogo difícil, contra um adversário que vem muito bem no campeonato. Mas estamos confiantes, ainda mais jogando em casa, com o apoio da nossa torcida. Vamos entrar concentrados e buscar manter essa sequência positiva", finalizou.

AV Assessoria