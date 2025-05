Ancelotti coloca seis jogadores do Flamengo em primeira pré-lista como técnico da Seleção

(Foto: Getty Images)





Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson e Pedro. O Flamengo tem seis jogadores na primeira pré-convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. A CBF disparou na tarde de sábado comunicados para todos os clubes envolvidos solicitando a liberação, e a relação final com 23 nomes será divulgada pelo próprio italiano, dia 26, no Rio de Janeiro.

Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Oscar, meia do São Paulo, e Neymar, do Santos, também estão na lista prévia. O Brasil encara o Equador, dia 5 de junho, em Guayaquil, e o Paraguai, no dia 10, na Arena Corinthians, em São Paulo.

Por exigência da Fifa, a CBF tem que comunicar aos clubes 15 dias antes da apresentação, que acontecerá no dia 2, para que seja obrigatória a presença dos convocados, e assim foi feito na tarde de sábado.

Carlo Ancelotti definiu a pré-lista em reuniões com o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan, durante a semana em Madri. A relação conta com cerca de 50 nomes para ser reduzida aos 23 finais na apresentação do treinador. Em março, a CBF tornou pública a convocação de 52 jogadores, mas dessa vez manterá em sigilo.

Do sexteto rubro-negro, Wesley, Léo Ortiz e Gerson participaram da última Data Fifa de Dorival Júnior, enquanto Danilo foi cortado. Já Alex Sandro estava na pré-lista e ficou fora da convocação final.

Pedro, por sua vez, retorna ao radar da Seleção após oito meses. O centroavante foi convocado para os jogos de setembro de 2024, também contra Equador e Paraguai, mas acabou lesionando o joelho com gravidade ainda durante os treinamentos em Curitiba.

A Seleção inicia a era Carlo Ancelotti com a convocação final dia 26, no Rio de Janeiro. O primeiro treinamento está marcado para o dia 2 de junho, no CT Joaquim Grava, do Corinthians.

