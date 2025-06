A.Mattheis anuncia Hélio Castroneves na BRB Stock Car

(Foto: Marcelo Machado de Melo/BRB Stock Car)





A equipe multicampeã da BRB Stock Car Pro Series, a A.Mattheis Motorsport anunciou nesta quinta-feira (29) que Helio Castroneves passará a integrar o time baseado em Petrópolis (RJ), ao lado de Thiago Camilo e Cesar Ramos, dois nomes sempre listados entre os favoritos a vitórias e ao título na principal categoria do automobilismo brasileiro.

A vem mudança após Castroneves fazer sua estreia na temporada 2025 da BRB Stock Car em Interlagos pela equipe RTR Sport Team. O piloto, no entanto, não disputou a segunda etapa, em Cascavel, por coincidir com as 500 Milhas de Indianápolis, no último fim de semana. Mas agora o paulistano está de volta para o restante da temporada da BRB Stock Car.

"Estou muito honrado em fazer parte da A. Mattheis Motorsport, uma equipe que sempre admiro e sou fã do trabalho do Andreas. Não vejo a hora de acelerar no Velopark e me integrar rapidamente à equipe. Quero agradecer à equipe RTR, fera na Stock Light e que fez um esforço enorme para que eu pudesse estrear em Interlagos, na primeira etapa", disse Castroneves.

"É uma grande notícia para a A.Mattheis poder contar com um piloto tão consagrado quanto o Helinho. É um reforço de peso para o nosso tempo e nos dá ainda mais entusiasmo pelo potencial do nosso tempo para 2025. Bem-vindo, Helinho, uma grande temporada nos espera", comentou Andreas Mattheis, uma das lendas da galeria de heróis da Stock Car e hoje conselheiro do time chefiado pelo engenheiro Guilherme Gonçalves, o 'Guiga'.

A parceria entre Castroneves e a A.Mattheis Motorsport para a sequência da temporada 2025 marca o reencontro do piloto com a família Mattheis, uma referência brasileira no esporte a motor. A estreia de Helinho na BRB Stock Car aconteceu por meio do tempo chefiado por Rodolpho Mattheis, filho de Andreas, na Corrida do Milhão de 2012, em Interlagos.

ZDL