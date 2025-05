Grupo de 21 clubes anuncia que não vai votar domingo na eleição da CBF

(Foto: Joilson Marconne/CBF)





Desta vez, a eleição da CBF não terá unanimidade. Um grupo de 20 clubes da Séries A e B publicou uma nota, na noite desta quarta-feira, e afirmou que seus representantes não irão à eleição da entidade máxima do futebol brasileiro, no domingo, em protesto contra a condução do pleito.

Os clubes são:

América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo-SP, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Operário-PR, Juventude, Mirassol, Novorizontino, Santos, São Paulo, Sport.

No comunicado, os clubes pedem "democracia, transparência e representatividade" e afirmam discordar do processo. Ainda não está descartado que outros dirigentes sigam esse caminho.

- Estaremos prontos para conversar com a nova gestão, a partir da próxima semana, para que juntos possamos debater como mudar o processo eleitoral e outras demandas dos clubes em prol de um futebol cada vez melhor - diz trecho da nota. Confira a íntegra mais abaixo.

Samir Xaud é o único candidato para substituir Ednaldo Rodrigues na CBF. O presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol está no Rio de Janeiro e registrou a chapa na manhã deste domingo para a eleição marcada para o dia 25 na sede da entidade.

Com 25 federações — apenas São Paulo e Mato Grosso não assinaram — e 10 clubes, a candidatura inviabiliza o concorrente Reinaldo Carneiro Bastos, que tinha apoio de 29 clubes, mas apenas duas federações. É necessário o apoio de pelo menos oito federações para inscrição de chapa.

A eleição da CBF está marcada para domingo, às 10h30, na sede da CBF. O voto remoto será permitido para não inviabilizar os clubes em rodada de Campeonato Brasileiro. Samir Xaud, médico de 41 anos, será eleito para mandato de quatro anos - 2025-2029.

A ideia dos clubes é não repetir o simbolismo dos 100% de votos para um novo candidato, como aconteceu em vão na reeleição de Ednaldo Rodrigues há dois meses. Para alguns, a unanimidade gerou certo arrependimento e seria incoerente agora na figura de um candidato do qual não se conhece a exata autonomia para dirigir a CBF.

Panorama eleitoral

Nove clubes, que inicialmente estavam no grupo dos insatisfeitos, pelo menos por enquanto ainda não assinaram a nota desta quarta-feira. Foram eles: Da Série A: Atlético-MG, Bahia, Ceará, Bragantino, Vitória. Da Série B: Avaí, Ferroviária, Operário-PR, Vila Nova. O Athletic se manteve neutro.

Por outro lado, apoiaram a chapa de Xaud: Vasco, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Remo, Paysandu, Amazonas, CRB, Volta Redonda e Criciúma.

Confira o quadro de clubes na eleição:

Dez clubes apoiam Samir Xaud: Amazonas, Botafogo, CRB, Criciúma, Grêmio, Palmeiras, Paysandu, Remo, Vasco e Volta Redonda.

Um está neutro: Athletic (MG).

Nove estavam no movimento com Reinaldo, da federação de São Paulo, que não conseguiu montar a chapa. São eles: Atlético-MG, Avaí, Bahia, Bragantino, Ceará, Ferroviária, Vila Nova e Vitória.

Vinte não votarão em protesto: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo-SP, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Operário-PR, Juventude, Mirassol, Novorizontino, Santos, São Paulo e Sport.

Confira a nota dos 20 clubes:

"SEM CLUBE NÃO TEM FUTEBOL

O futuro do futebol brasileiro precisa ser pautado pela democracia, transparência e representatividade.

Neste domingo, haverá eleição para o próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas não compareceremos à votação por discordarmos do processo vigente.

Estaremos prontos para conversar com a nova gestão, a partir da próxima semana, para que juntos possamos debater como mudar o processo eleitoral e outras demandas dos clubes em prol de um futebol cada vez melhor.

SEM CLUBE NÃO TEM FUTEBOL

América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo-SP, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Operário-PR, Juventude, Mirassol, Novorizontino, Santos, São Paulo, Sport."

