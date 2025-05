Cross Urbano CAIXA 2025 percorre o Brasil em sete etapas

(Foto: Cruz Urbano CAIXA/Divulgação)





O circuito de corridas Cross Urbano CAIXA vai percorrer o Brasil em 2025. O evento, conhecido como a corrida dos estádios, terá sete etapas ao longo da temporada. Lançado em 2014, ano da Copa do Mundo no País, veio para fomentar a ideia de multiuso das arenas. Desde então, já foram 26 etapas pelos maiores estádios de futebol brasileiros. A edição 2025 começa em Brasília (DF), no próximo dia 25. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 20.

A ideia do evento é não usar as vias públicas, em um circuito de corridas conceito, nas grandes arenas de futebol do País, como Mineirão, Arena Amazônia, Arena Castelão, Estádio Mané Garrincha, Arena Pantanal e Arena Pernambuco, entre outras.

São 6k de prova, utilizando a estrutura do estádio como um verdadeiro playground. Os atletas correm nas dependências das arenas, dando volta olímpica no gramado, percorrendo o túnel de acesso dos ônibus, o anel interno superior, o anel interno inferior, as rampas de acesso, o estacionamento, os corredores, assim como ao redor da arena/estádio de futebol.

"O circuito agrada muito aos participantes e a todos que assistem às provas. É possível acompanhar, das cadeiras, confortavelmente, os corredores dando a volta olímpica no gramado, usar os banheiros do estádio, assistir à cerimônia de premiação realizada no gramado e, também, levar a família e os amigos para curtir o evento que tem food trucks e as lanchonetes do estádio aberto”, destacou o organizador Freddy Carvalho.

Abertura em Brasília

A etapa de abertura de 2025, em Brasília, faz parte da programação do aniversário do Guará, que será confirmada pela primeira vez uma grande corrida de rua de um circuito nacional e testando um evento com uma mistura de corrida na terra (cross country) e em espaços urbanos.

O Cross Urbano Caixa, etapa Guará, terá sua largada em frente ao Teatro Cave. Em seguida, dá uma volta completa no kartódromo Ayrton Senna, passa ao lado da Feira do Guará e do Metrô, até entrar no Parque Ezequias Heringer, onde serão percorridos 5k em trilhas. Do Parque, segue em direção à Pista de Bicicross para uma volta completa. A chegada e a premiação serão na arena do Teatro Cave.

Inscrições

As inscrições do Circuito Cross Urbano Caixa estão abertas no Instagram do evento, na página @crossurbanocaixa, e no site www.crossurbanocaixa.esp.br , com valor inicial de R$ 90,00.

O Cross Urbano CAIXA é organizado pela Corpore Sano e tem patrocínio da CAIXA e Governo Federal.





Calendário 2025

25/05 – Guará – Brasília (DF)

12/07 – Estádio Mangueirão – Belém (PA)

19/07 – Estádio Albertão – Teresina (PI)

08/10 – Estádio Moisés Lucarelli – Campinas (SP)

09/06 – Arena Castelão – Fortaleza (CE)

10/04 – Estádio Rei Pelé – Maceió (AL)

Etapa de encerramento - Rio de Janeiro (RJ) - Maracanã ou Parque Olímpico da Barra - dados a definir