Estão abertas as inscrições para “Corrida e Caminhada Frísia 100 Anos”

Para comemorar e homenagear o centenário da cooperativa de produção mais antiga do Paraná, foi lançada nesta quarta-feira a “Corrida e Caminhada 100 Anos Frísia”. O evento esportivo acontece no dia 24 de agosto (domingo), com pontos de largada e chegada no Parque Histórico de Carambeí (PR). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas neste link . A atividade integra um extenso calendário de ações comemorativas ao centenário da cooperativa e que acontece ao longo de todo o ano, entre cooperados, colaboradores e comunidade.

"A corrida e a caminhada visam promover a prática esportiva entre cooperados e colaboradores, além dos parceiros e da comunidade. Queremos ainda que todos os interessados, independentemente da idade e da região que residem, possam participar e confraternizar no evento, que realizamos com muito carinho e dedicação", afirma o presidente da Cooperativa Frísia, Geraldo Slob.

As inscrições são divididas entre públicos internos (cooperados e colaboradores) e externos. A prova também tem uma categoria kids, destinada a crianças de 4 a 12 anos de idade. A corrida, que terá a duração máxima de 1h30, será realizada em percursos de 5 km e 10 km, enquanto a caminhada será de 5 km. O kit de inscrição inclui camiseta, numeração, chip, hidratação durante e pós-prova e medalha de participação. Os materiais para moradores de Carambeí podem ser obtidos no dia anterior (23).

Confira a programação completa:

5h30 - Abertura do evento

5h30 às 6h30 - Entrega de kit para atleta não residente em Carambeí

6h30 - Aquecimento

6h40 às 6h55 - Alinhamento dos atletas no funil

7h - Largada 10 km

7h - Largada 5 km

7h05 - Largada caminhada 5 km

9h - Início da premiação

10h - Largada corrida infantil

Serviço

Corrida e Caminhada 100 Anos Frísia

Data: 24 de agosto (domingo)

Horário: A partir das 5h30

Local: Largada no Parque Histórico de Carambeí (PR)

Inscrições aqui .