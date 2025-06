Bia Haddad avança às oitavas de final de duplas em Roland Garros

(Foto: Getty Images)









A brasileira Beatriz Haddad está nas oitavas de final da chave de duplas de Roland Garros, o segundo Grand Slam do tênis em 2025. Ao lado da alemã Laura Siegemund, ela derrotou as japonesas Shuko Aoyama e Moyuka Uchijima por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/4. Bia, aliás, comemorou 29 anos nesta sexta-feira.

Na próxima fase, a dupla adversária será a vencedora do duelo entre as italianas Sara Errani e Jasmine Paoline e Lulu Sun(Nova Zelândia)/Yuan Yue (China). As italianas formam a dupla cabeça de chave número 2 do torneio.

Semifinalista na chave de simples em 2023, Bia Haddad avança, pela primeira vez na carreira, para as oitavas de final de duplas no Grand Slam francês. As melhores campanhas até então tinham sido em 2022 e 2023, quando caiu na segunda rodada.

Apesar do momento ruim nas competições de simples, a brasileira vive uma boa fase em duplas. A parceria com a alemã Laura Siegemund é a oitava melhor da temporada de 2025, o que coloca o time na briga por uma vaga no Finals, competição que fechará o circuito, em novembro. Só as oito melhores duplas participam da competição.

VITÓRIAS NAS DUPLAS MISTAS

Duas vitórias brasileiras na primeira rodada das duplas mistas. Luísa Stefani, ao lado do argentino Maximo Gonzalez, derrotou a russa Irina Khromacheva e o sueco Andre Goranson por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Já Rafael Matos, que jogou com a espanhola Cristina Bucsa, derrotou a tcheca Katerina Siniakova, líder do ranking feminino da especialidade, e o norte-americano Rajeev Ram. O placar foi apertado: 2 a 1, parciais de 6/4, 2/6 e 13/11.

