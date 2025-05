Brasil vence Belarus e é hepta da Copa do Mundo de Futebol de areia

(Foto: Getty Images)





O Brasil é heptacampeão da Copa do Mundo de Futebol de areia. Neste domingo (11), a Seleção colocou a sétima estrela no uniforme ao vencer Belarus por 4 a 3 na decisão do torneio disputado na cidade de Vitória, em Seychelles, no leste da África. Com uma partida eficiente no ataque, a equipe brasileira dominou os bielorrussos, que chegaram a ameaçar o título no fim. Os gols do Brasil foram marcados por Lucão, Rodrigo (duas vezes) e Catarino. Pelo lado de Belarus, Yauheni Novikau e Ihar Brytshtsel descontaram.

O jogo

O primeiro tempo começou agitado. Pelo lado de Belarus, Anatoliy Ryabko mandou uma pancada para o gol na saída de jogo, mas o goleiro brasileiro Bobô fez boa defesa. A resposta do Brasil foi imediata: com menos de dois minutos no relógio, Filipe Silva dominou a bola no peito pela lateral esquerda do ataque, mandou uma bicicleta e viu Lucão desviar no meio do caminho para marcar o primeiro tento da equipe brasileira.

Na sequência, o confronto ganhou um contorno mais truncado, sem grandes chances criadas. Faltando cinco minutos, os bielorrussos conseguiram empatar - Yauheni Novikau marcou após rebote de Bobô. Com três minutos restantes, Benjinha realizou uma jogada individual e carimbou a trave. O atacante Rodrigo ainda tentou uma bicicleta, mas o arqueiro Mikhail Avgustov catou a finalização. Nos segundos finais, Ryabko estremeceu a trave do Brasil.

A segunda etapa retornou com a mesma tônica da anterior: movimentada. Desse modo, o capitão Rodrigo voltou a colocar o time brasileiro em vantagem, logo depois do pontapé de reinício. Em seguida, Catarino recebeu na ala esquerda, cortou para dentro e colocou a bola no ângulo do oponente. A Seleção passou a administrar o placar favorável, Bobô bateu falta perigosa na área de defesa, mas o goleiro de Belarus tirou.

O último período voltou morno, quando comparado aos anteriores. A melhor chance chegou apenas faltando sete minutos para o encerramento - Ihar Brytshtsel, artilheiro do torneio, diminuiu para Belarus. Na sequência a partida ficou elétrica, Lucão cometeu pênalti após bola pegar em seu braço, e Ihar Brytshtsel empatou o duelo. Em grande defesa, Mikhail Avgustov ainda impediu o gol de Edson Hulk. Na marca de dois minutos, Rodrigo puxou o contra-ataque, chutou do meio da quadra e fez o gol do título: Brasil heptacampeão.

Somado ao primeiro lugar, o posto de melhor defesa da história das Copas é brasileiro. A melhor performance defensiva de uma seleção campeã: somente oito gols foram concedidos aos adversários.

O Brasil repete o feito de 2024 e é campeão invicto, além de acumular 12 jogos de invencibilidade na Copa do Mundo - seis no ano passado e mais seis na atual. O time comandado pelo técnico Marco Octávio não perde no tempo regulamentar nesta competição desde 2019, quando foi eliminado pela Rússia por 4 a 3, nas quartas de final.

Agora, a Canarinho tem sete Mundiais sob a chancela da Fifa, que passou a organizar os torneios a partir de 2005. A Seleção foi campeã em 2006, 2007, 2008, 2009, 2017, 2024 e 2025. Antes da Federação internacional de futebol, o domínio já era absoluto dentro da modalidade - sendo campeão nove vezes: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003 e 2004.

Presentes no lugar mais alto do pódio em 2017, 2024 e 2025 - alcançam o feito de tricampeões: Catarino, Filipe Silva, Mauricinho e Rodrigo. Os jogadores Lucão, Edson Hulk, Brendo, Teleco e Bobô ficam com o bicampeonato. Enquanto Benjamin, Thanger e Antônio conquistam a taça pela primeira vez.

