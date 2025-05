Copa do Mundo de Escalada acontece em Curitiba nesta final de semana

(Foto: Dimitris Tosidis/IFSC)





Curitiba está prestes a sediar uma das competições mais aguardadas da escalada esportiva no Brasil, a etapa inédita da Copa do Mundo de Escalada do IFSC. O evento acontecerá neste final de semana, de 16 a 18 de maio, no Centro de Treinamento Olímpico de Escalada Esportiva, localizado no Parque Olímpico do Cajuru, e reunirá alguns dos principais nomes da escalada internacional, colocando a capital paranaense na rota dos grandes eventos esportivos.

Organizada pela Federação Internacional de Escalada Esportiva (IFSC), a Copa do Mundo percorre anualmente os principais centros da modalidade ao redor do mundo, com etapas em países como Japão, França, Áustria e Estados Unidos. Pela primeira vez, a América Latina integra o circuito oficial, destacando o avanço e a crescente popularidade da escalada no continente.

A etapa brasileira da Copa do Mundo de Escalada, organizada pela Confederação Brasileira de Escalada Esportiva (CBEscalada), será disputada na modalidade Boulder e reunirá atletas de 23 países. Além das competições masculinas e femininas, com entrada gratuita, o evento contará com uma ampla programação aberta ao público. Entre as atrações estão interativas, espaços de convivência, praça de alimentação e uma área com stands de marcas especializadas no segmento. A programação também incluirá uma programação especial dedicada à promoção da escalada no Brasil.

Nomes de destaque internacional estão confirmados para a competição

Na etapa brasileira, promovida pela Confederação Brasileira de Escalada Esportiva (CBEscalada), terá presentes atletas de 23 países. Entre os destaques confirmados, a competição contará com a presença de alguns dos principais nomes da escalada esportiva internacional.

No masculino, o grande destaque é o britânico Toby Roberts, de apenas 20 anos, campeão olímpico em Paris 2024. Outro confirmado é o japonês Sorato Anraku, uma verdadeira revelação da modalidade, que conquistou seu primeiro título do circuito da Copa do Mundo aos 16 anos, em 2023. Agora com 18 anos, ele já acumula um segundo título da Copa do Mundo e uma medalha de prata nas Olimpíadas de Paris 2024.

Outros atletas olímpicos também estão na lista: Tomoa Narasaki (JAP), Colin Duffy (EUA), Jongwon Chon (COR), Sam Avezou (FRA), Paul Jenft (FRA) e Hannes Van Duysen (BEL), todos com participações nos Jogos Olímpicos de Tóquio e/ou Paris

No feminino, a competição contará com grandes nomes do cenário internacional, como Oriane Bertone (FRA), Zelia Avezou (FRA) e Camilla Moroni (ITA), todas com participação nos Jogos de Paris 2024, Kyra Condie (EUA), atleta olímpica em Tóquio 2020, Mao Nakamura (JAP), segunda colocada no ranking mundial, além de Naile Megnan (FRA) e Anon Matsufuji (JAP), ambas no Top 10 do classificação mundial.

Atletas brasileiros apresentam em grande número nesta etapa

Representando o país-sede, o Time Brasil contará com uma delegação robusta de 12 atletas, sendo 6 no masculino e 6 no feminino. Por sediar a etapa, o Brasil teve direito a vagas adicionais, ampliando a participação nacional no evento.

Na equipe masculina do Time Brasil, o destaque é Rodrigo Hanada, atual campeão brasileiro nas modalidades Boulder e Guiada, além de medalhista de bronze na etapa da Copa Sul-Americana de Boulder, realizada em Curitiba em dezembro de 2024. Ao lado dele, competem Felipe Ho, Samuel Silva, Davi Peres, Pedro Avelar e Pedro Namba, competições com trajetórias sólidas no circuito nacional e com participações em competições internacionais de escalada esportiva.

Na equipe feminina do Time Brasil, o nome principal é Anja Köhler, atual campeã brasileira nas modalidades Boulder e Guiada, que também conquistou a sétima colocação no último Campeonato Pan-Americano, disputado em Santiago, no Chile.

O grupo também conta com Mariana Hanggi, que conquistou o terceiro lugar na etapa da Copa Sul-Americana em Mar del Plata, além de Laura Timo, Camila Flores, Ana Gumurski e Deborah Albuquerque, atletas com bom desempenho no circuito brasileiro e que reforçam a presença nacional na competição.

A etapa de Curitiba também marca um momento significativo para o Time Brasil de Escalada, com a estreia de seis atletas nas etapas da Copa do Mundo. Davi Peres, Pedro Avelar, Pedro Namba, Camila Flores, Ana Gumurski e Deborah Albuquerque terão a oportunidade de disputar, pela primeira vez, uma competição internacional de alto nível técnico, apresentando alguns dos principais nomes da escalada esportiva mundial.

Participação latina reforça crescimento da escalada no continente

A participação latina reforça o crescimento da escalada no continente. Atletas da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Honduras, México e Peru estarão presentes.

A realização da etapa no Brasil abriu a oportunidade para que mais atletas desses países participassem do evento, além de marcar o retorno de nações como Bolívia e Colômbia, que voltam à competição após um longo período de ausência.

Entre os atletas latinos, o grande destaque é o chileno Benjamin Vargas, único sul-americano a avançar para uma semifinal da Copa do Mundo na modalidade Boulder. Outros nomes que merecem destaque são a argentina Valentina Aguado e o peruano Diego Lequerica, ambos com trajetórias sólidas no cenário continental.

Como acompanhar

As disputas começam na manhã da próxima sexta-feira (horário de Brasília), com as qualificatórias masculinas e femininas. Seguindo o formato padrão dos eventos do IFSC, as qualificatórias não terão transmissão ao vivo. As semifinais serão transmitidas gratuitamente, ao vivo, pelo canal do YouTube da IFSC. Já as finais terão transmissão exclusiva pelo SporTV.