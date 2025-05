Com aumento de lesões entre atletas, congresso debate novos protocolos de tratamento

Congresso da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte acontece de 29 a 31 de maio e destaca novas abordagens, tecnologias e protocolos para prevenção e tratamento de lesões esportivas

A frequência e a gravidade das lesões entre atletas têm aumentado significativamente nos últimos anos, exigindo atenção redobrada de médicos, preparadores físicos e profissionais da saúde esportiva. Lesões no joelho, ombro, coluna e articulações têm impactado não apenas o rendimento, mas também a carreira e a qualidade de vida de milhares de atletas no Brasil e no mundo.

Com o objetivo de aprofundar o debate sobre essas ocorrências e promover atualizações essenciais para quem atua na área da medicina esportiva, a Sociedade Brasileira de Traumatologia do Esporte (SBRATE) promove, de 29 a 31 de maio, em Fortaleza (CE), o CBRATE 2025, principal congresso da área no país. O evento reunirá especialistas nacionais e internacionais para debater as lesões mais recorrentes, os avanços na prevenção e no tratamento, além de inovações tecnológicas como a inteligência artificial aplicada ao segmento.

“Estamos vivendo um momento em que a ciência, a medicina e a tecnologia precisam caminhar juntas para garantir um suporte completo aos atletas. O Congresso da SBRATE é uma oportunidade de integração e atualização para todos os profissionais envolvidos”, afirma o presidente da SBRATE, Dr. João Grangeiro.

Entre os temas que ganharão destaque nas mesas redondas e apresentações, está a biomecânica do joelho da mulher atleta, abordando como as características anatômicas femininas influenciam no risco aumentado de lesões e exigem cuidados específicos.

Envolvendo a articulação com a maior mobilidade do corpo – o ombro, a instabilidade, especialmente frequente em atletas de esportes de contato ou arremesso, será amplamente debatida, com foco em tratamentos e estratégias de prevenção.

Outro ponto relevante trazido na programação do evento, será a avaliação dos fatores que agravam a hérnia de disco em atletas e como adaptar treinos e rotinas para evitar complicações.

A prática esportiva em casos de escoliose idiopática também será discutida, com especialistas apontando os limites seguros para diferentes graus da condição.

O evento trará, ainda, uma análise inédita das lesões no ombro de jogadores profissionais de futebol brasileiro, a partir de dados coletados em 3.828 partidas oficiais, oferecendo uma base sólida para entender os principais padrões dessas ocorrências.

Os desafios do LCA

Uma das problemáticas que mais atinge atletas - tendo impactado craques do futebol, como Neymar, Bruno Henrique, Pedro, além da campeã olímpica, Rebeca Andrade, o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) também será tema tratado no congresso. Especialistas debaterão os critérios para o retorno ao esporte após a reconstrução do LCA e os avanços no tratamento que equilibram performance e segurança.

Do campo às quadras e à arena da vaqueja

A vasta programação do Congresso da SBRATE irá explorar as principais lesões que acometem atletas nas mais diversas modalidades. Uma das palestras será voltada à prática tradicional na região Nordeste, a vaquejada.

Também será apresentado estudo sobre o perfil epidemiológico das lesões musculoesqueléticas em atletas da base e profissionais de um clube brasileiro de futebol, um panorama que ajudará a identificar padrões de ocorrência, fatores de risco e orientar estratégias de prevenção e reabilitação.

As lesões do ombro e do cotovelo em modalidades como jiu-jitsu, judô, natação, beach tennis, crossfit, musculação, ginástica olímpica e surf, serão ouros debates que trarão abordagens específicas e particularidades biomecânicas de cada esporte.

O impacto da IA no diagnóstico e tratamento de atletas

O avanço da tecnologia na medicina esportiva será um dos grandes destaques do Congresso. Especialistas vão debater o papel da inteligência artificial na previsão, diagnóstico e reabilitação de lesões, explorando como essas ferramentas estão transformando o acompanhamento médico e ampliando a longevidade dos atletas.

“Essa troca de experiências e conhecimentos é essencial para que possamos oferecer um atendimento mais preciso, seguro e moderno aos nossos atletas, profissionais ou amadores”, reforça Grangeiro.

O Congresso contará, ainda, com a presença de palestrantes internacionais de países como Alemanha, Argentina, Peru e Colômbia, promovendo um intercâmbio global de experiências e práticas de excelência.

Inscrições e informações completas sobre a programação estão disponíveis no site oficial do evento: www.congressosbrate.com.br.