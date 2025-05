Desafio da Ponte retorna em 2025 com superação e vista de tirar o fôlego

(Foto: Divulgação/Desafio da Ponte)





Após 12 anos, uma das provas mais icônicas do cenário esportivo brasileiro está de volta! O Desafio da Ponte, que atravessa a maior ponte do hemisfério Sul, retorna à Cidade Maravilhosa no dia 3 de agosto, prometendo um evento inesquecível para os passageiros e entusiastas da modalidade.

Organizada pela Dream Factory e Spiridon - as mesmas empresas responsáveis pela Maratona do Rio – a prova será realizada no segundo semestre de 2025 e terá um percurso de 21 km, sendo 13,9km atravessando a deslumbrante Ponte Rio-Niterói e conectando as cidades de Niterói e Rio de Janeiro. A largada será dada no Caminho Niemeyer e a chegada acontecerá na Praça Mauá.

"O Desafio da Ponte é uma prova histórica que sempre trouxe significado especial para o cenário esportivo, conectando atletas e cidades em um percurso único. Retomar essa tradição é motivo de grande excitação para nós e para toda a comunidade da corrida", resume João Traven, sócio-fundador da Maratona do Rio e diretor da Spiridon.

“A prova fortalece o protagonismo do Rio e de Niterói como centros de grandes eventos, em total sintonia com a candidatura ao Pan 2031. Queremos cada vez mais projetos que unem entretenimento, emoção e impacto real no território brasileiro e internacional”, afirma Duda Magalhães, presidente da Dream Factory.

As inscrições serão abertas em breve e as informações serão divulgadas no Instagram oficial do evento (@DesafiodaPonteOficial). A prova será limitada a 8 mil corredores , que precisarão comprovar, no momento da inscrição, tempo igual ou inferior a 2 horas e 30 minutos em provas de 21 km, ou 5 horas em provas de 42 km, realizadas a partir de janeiro de 2024. As categorias de tempo são o mesmo para homens e mulheres.

Segundo o corredor e orientador Silvio Boia, "correr a ponte será uma realização de um sonho para corredores de todo o Brasil. É uma das provas mais aguardadas dos últimos anos. Atravessar a Baía de Guanabara, saindo de Niterói e chegando ao Rio, com um visual incrível e a oportunidade única de correr por onde centenas de veículos passam todos os dias. Sempre me perguntem quando a prova irá voltar!".

Para que tudo aconteça com excelência, os organizadores estão em tratativas finais com os órgãos públicos responsáveis, a fim de garantir todas as autorizações permitidas e garantir uma realização segura, alinhada à critério operacional e à mobilidade das cidades envolvidas.

Uma história de tradição

Criada em 1981, a Corrida da Ponte se tornou uma das provas mais desafiadoras e simbólicas do Brasil. Com seu percurso passando pela imponente Ponte Rio-Niterói, o evento não só testa os limites físicos dos corredores, como também proporciona um dos cenários mais icônicos do estado do Rio de Janeiro. Realizada anualmente até 1986, a prova foi interrompida por questões operacionais e de bloqueio na ponte. No entanto, sua importância permanece viva na memória dos atletas, culminando em seu grande retorno em 2011 e com edições subsequentes em 2012 e 2013.

A última edição, realizada em 2013, contou com 8 mil corredores e teve como grandes campeões o brasileiro Giovani dos Santos, que concluiu a prova com o tempo de 1h05m02s, e a queniana Dorcas Jepchirchir, que cruzou a linha de chegada em 1h17m42s. Agora, após mais de uma década, a prova volta ao calendário esportivo nacional, mantendo sua tradição e relevância no cenário das corridas de rua.