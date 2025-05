Após quatro meses longe das ondas, Gabriel Medina testa a maior piscina da Wavegarden do mundo em São Paulo

(Foto: Gorka Gurdi)





Após quatro meses afastado, Gabriel Medina voltou ao surfe em grande estilo. O aguardado retorno aconteceu na maior piscina de ondas Wavegarden do mundo, em São Paulo, no dia 10 de maio. Na ocasião, o tricampeão mundial escolheu o Beyond The Club — megaprojeto inovador do qual também é sócio — para marcar a sua volta oficial ao esporte, pegando sua primeira onda na capital paulista. Em fevereiro deste ano, o atleta anunciou a sua entrada no setor imobiliário, tornando-se sócio da KSM Realty, idealizadora do projeto, associando a sua trajetória de alto desempenho esportivo ao inovador empreendimento.

Com investimento superior a R$ 1,1 bilhão e apenas 3.000 títulos patrimoniais familiares — sendo mais de 50% já vendidos — o Beyond The Club nasce para revolucionar o conceito de clube urbano no Brasil. E a volta simbólica de Medina ao surfe, quebrando sua primeira onda justamente nas águas que ajudou a trazer para São Paulo, marca não apenas um novo capítulo para o esporte, mas também para o empreendimento e para os amantes do surfe na capital.

Localizado a apenas 15 minutos da Faria Lima, o projeto foi idealizado pela KSM Realty em parceria com a Realty Properties e o BTG Pactual Asset Management, com inauguração prevista ao longo de 2025. O local combina esporte, lazer, bem-estar, inovação e network em um espaço de 70 mil m², pensado como um refúgio de lifestyle premium no coração da maior metrópole do país. Entre seus diferenciais, está a maior piscina Wavegarden do mundo com 28 mil m², com a tecnologia Cove 2.0, capaz de gerar mais de 900 ondas por hora, de diferentes tamanhos e níveis — desde tubos perfeitos para profissionais até ondas suaves para iniciantes.

Nos últimos dias, Medina acompanhou pessoalmente os testes técnicos (wet commissioning) ao lado de surfistas como o espanhol Dani Garcia, assessor técnico da Wavegarden e tetracampeão europeu Máster +50, Krystian Kymerson, campeão pan-americano e bi campeão brasileiro, Alex Ribeiro, campeão sul-americano, Jadson André, que vai voltar a surfar na elite do surfe mundial onde esteve por 13 anos, além de Matheus Navarro, Campeão Mundial Jr e Mateus Sena, campeão panamericano.

“Voltar a surfar foi um momento muito especial para mim. Por recomendação do meu médico, retomei os treinos principalmente na piscina, porque é um ambiente mais controlado e seguro para essa fase. Estou ainda mais feliz por poder voltar [ao surfe] no Beyond The Club, um empreendimento inovador da KSM Realty, empresa da qual recentemente me tornei sócio. Esse é o primeiro clube com essa proposta no mundo, um verdadeiro marco para São Paulo. Poder dar mais esse passo no esporte dentro de um projeto do qual faço parte tem um significado enorme para mim. Estou muito animado de estar de volta, sentindo novamente a energia das ondas e já pensando nos próximos desafios. Podem apostar: em breve vem muita coisa boa!” comenta Gabriel Medina sobre os primeiros momentos de volta às ondas.

A estrutura do clube oferecerá, ainda, um skate park indoor projetado por Bob Burnquist, simuladores de alta tecnologia de esqui, snowboard, golf e automobilismo, e o maior fitness center entre os clubes de São Paulo: um espaço de 2.200 m² em parceria exclusiva com a Bodytech, equipado com tecnologia de ponta e programação variada, incluindo musculação, treinos funcionais, spinning, yoga, pilates e dança, além de fisioterapia integrada e piscinas adequadas tanto para alta performance quanto para relaxamento. Tudo isso com vista privilegiada para a praia.

Outros atrativos incluem quadras variadas, ginásio poliesportivo, arena de e-sports, spas, brinquedoteca, night club, restaurantes com especialidades orientais e contemporâneas, bares como o Jazz Bar e o Daily Bar, charutaria, sala de jogos, lounges para eventos, coworking com estações de trabalho e salas privativas, além de um Pet Club exclusivo, em parceria com a Kintal Coffee Dog. Os sócios também terão acesso a suítes exclusivas para hospedagem, projetadas para proporcionar conforto sofisticado, permitindo aproveitar a estrutura do clube desde o nascer do sol até tarde da noite. Outro destaque é a integração com o antigo Teatro Alfa, que passa a se chamar BTG Pactual Hall, sob gestão cultural da Aventura.

O projeto visionário é liderado por Oscar Segall, CEO da KSM Realty e idealizador da Praia da Grama, em sociedade com Raul Amorim de Souza e João Amorim de Souza Neto, fundadores da Castelo Incorporadora. A equipe conta, ainda, com a expertise de Caio Segall e Gabriel Medina.