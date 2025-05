Torcedores de organizada vão ao CT do Corinthians e cobram diretoria sobre denúncias na base

(Foto: Plácido Berci)





Membros da diretoria dos Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, foram ao CT Joaquim Grava na tarde desta sexta-feira para apurar denúncias contra a administração das categorias de base do clube durante a gestão Augusto Melo.

Segundo informações da assessoria de imprensa da torcida uniformizada, as denúncias a serem apuradas na conversa desta tarde são de supostos áudios com cobrança de propina para a contratação de atletas nas divisões inferiores do Corinthians.

Ainda não há nada concreto sobre o assunto na visão da torcida, e por isso a ida ao CT para esclarecimentos virou pauta nesta sexta-feira para os membros da diretoria.

Dentro da direção do Terrão, esses áudios com possíveis irregularidades na administração foram prontamente negados. O ge procurou o clube, que não se pronunciou até a publicação da reportagem.

Responsável pela integração entre a base e o profissional, Chicão vê questões políticas influenciarem diante do mau início do Brasileirão sub-20. O presidente Augusto Melo possui quatro pedidos de impeachment no clube, enquanto a equipe é apenas a 15ª colocada com nove pontos após nove rodadas.

– Vamos receber os torcedores e esclarecer tudo. Minha vida sempre foi um livro aberto. Não sei de denúncia, não tenho prova de nada. Como vou denunciar se não tenho prova? – disse Chicão, em contato com a reportagem do ge.

Os torcedores entraram pelo portão das categorias de base e estão reunidos na sala de Alex Brasil, executivo das divisões inferiores do clube.

Além do dirigente, o ex-zagueiro Chicão, que coordena a transição entre base e profissional, e o presidente Augusto Melo estão reunidos com os membros da cúpula da torcida organizada.

