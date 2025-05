Copa do Mundo de Escalada em Curitiba terá participação de campeonato olímpico

Faltando apenas 2 semanas e com preparativos em ritmo acelerado, Curitiba se organiza para receber a elite da escalada esportiva mundial durante a etapa brasileira da Copa do Mundo de Escalada. Pela primeira vez realizada na América Latina, uma competição que acontecerá entre os dias 16 e 18 de maio, no Centro de Treinamento de Escalada Esportiva, situado no Parque Olímpico do Cajuru. O evento contará com a participação de alguns dos maiores nomes da escalada internacional, reforçando o protagonismo da capital paranaense no cenário esportivo global.

Organizada pela Federação Internacional de Escalada Esportiva (IFSC), a Copa do Mundo percorre anualmente os principais centros da modalidade ao redor do planeta, com etapas em países como Japão, França, Áustria e Estados Unidos. Agora, pela primeira vez, a América Latina integra o circuito oficial, evidenciando o avanço e a crescente popularidade da escalada no continente.

Grandes nomes internacionais estão confirmados na competição

Para a etapa brasileira, organizada pela Confederação Brasileira de Escalada Esportiva (CBEscalada), terá presentes atletas de 23 países. Entre os destaques confirmados, a etapa contará com a participação de alguns dos principais nomes da escalada esportiva mundial.

No masculino, o principal destaque é o britânico Toby Roberts, de apenas 20 anos, campeão olímpico em Paris 2024. Outro confirmado é o japonês Sorato Anraku, atual evento da modalidade, que conquistou seu primeiro título do circuito da Copa do Mundo com apenas 16 anos, em 2023. Agora com 18 anos, ele já tem no currículo um segundo título da Copa do Mundo e uma medalha de prata nas olimpíadas, conquistada em Paris 2024. Outros atletas Os olímpicos também estão na lista: Tomoa Narasaki (JAP), Colin Duffy (EUA), Jongwon Chon (COR), Sam Avezou (FRA), Paul Jenft (FRA) e Hannes Van Duysen (BEL), todos com participações nos Jogos Olímpicos de Tóquio e/ou Paris.

No feminino, o principal destaque fica por conta de uma ausência: a eslovena Janja Garnbret, campeã olímpica em Tóquio e Paris, não participará da etapa de Curitiba, frustrando a expectativa de muitos fãs brasileiros que aguardavam a chance de vê-la em ação no país. O atleta optou por participar de apenas três competições em 2025, como forma de descanso e recuperação após a intensa preparação para os Jogos Olímpicos. Mas ainda assim teremos nomes fortes no cenário internacional, que incluem Oriane Bertone (FRA), seleção para Paris 2024, Kyra Condie (EUA), representante olímpica em Tóquio 2020, Mao Nakamura (JAP), segunda colocada no ranking mundial, além de Naile Megnan (FRA) e Anon Matsufuji (JAP), ambos no Top 10 do ranking da modalidade.

Time Brasil em peso na etapa

Mais de 100 atletas de diversos países estão confirmados para competir na etapa de Curitiba da Copa do Mundo de Escalada, que promete movimentar a capital paranaense com grandes nomes do cenário internacional. Entre os participantes, o Time Brasil será representado por uma grande equipe de 12 atletas, sendo 6 no masculino e 6 no feminino. Por ser o país sede da etapa, o Brasil tem direito a vagas extras, o que amplia a participação nacional no evento.

Entre os destaques do Time Brasil na categoria masculina está Rodrigo Hanada, atual campeão brasileiro nas modalidades Boulder e Guiada, além de terceiro colocado na etapa da Copa Sul-Americana de Boulder, realizada em Curitiba em dezembro de 2024. Completam a equipe os atletas Felipe Ho, Samuel Silva, Davi Peres, Pedro Avelar e Pedro Namba, nomes já consolidados no cenário nacional e com participações em competições internacionais de esportes.

Na equipe feminina, os destaques na modalidade Boulder incluem Anja Köhler, atual campeã brasileira nas categorias Boulder e Guiada, e que conquistou a sétima colocação no último Campeonato Pan-Americano, realizado em Santiago, no Chile.

Também integraram a seleção brasileira Mariana Hanggi, terceira colocada na etapa da Copa Sul-Americana em Mar del Plata, além de Laura Timo, Camila Flores, Ana Gumurski e Deborah Albuquerque, atletas de destaque no cenário nacional que irão fortalecer a presença feminina do Brasil na competição.

A etapa marca um momento especial para o Time Brasil de Escalada. Para metade da equipe, esta será a estreia em uma etapa da Copa do Mundo. Entre os estreantes estão Davi Peres, Pedro Avelar, Pedro Namba, Camila Flores, Ana Gumurski e Deborah Albuquerque. Os seis atletas terão a oportunidade de vivenciar, pela primeira vez, a experiência de competir em um evento internacional de alto nível técnico, apresentando alguns dos principais nomes da escalada esportiva mundial.

Participação latina reforça crescimento da escalada no continente

A representatividade latino-americana também será marcante, com atletas da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Honduras, México e Peru. A realização da etapa no Brasil abriu a possibilidade para que mais atletas de outros países participassem do evento, além de marcar o retorno de países como Bolívia e Colômbia, que retornam à competição após um longo período de ausência.

Entre os nomes latinos, o grande destaque fica para o chileno Benjamin Vargas, o único atleta sul-americano a conseguir avançar para uma semifinal da Copa do Mundo na modalidade Boulder. Outros nomes que merecem reconhecimento são a argentina Valentina Aguado e o peruano Diego Lequerica, ambos com trajetórias consistentes no cenário continental.

Credenciamento de imprensa está aberto

Profissionais e veículos de imprensa específicos em cobertura do evento em Curitiba já podem solicitar credenciamento no site do IFSC. Os interessados devem solicitar uma licença de imprensa através de sistema específico e selecionar o evento e os dias que pretendem cobrir.

Todas as informações sobre como solicitar e prazos estão compiladas na seção de Mídia do site da entidade: https://www.ifsc-climbing.org/media/index

A modalidade Boulder

O Boulder é uma das três modalidades de escalada esportiva presentes nos Jogos Olímpicos, fazendo parte da prova combinada Boulder & Guiada. É realizado em muros de no máximo 5 metros de altura, sem cordas, com um colchão na base para proteger eventuais quedas.

No boulder, são definidos de 4 a 5 desafios, a depender da fase. Os atletas têm entre quatro e cinco minutos para completar cada desafio. Ganha quem completou mais desafios em menos esforço.

A CBEscalada

A CBEscalada foi criada em 2014, sob o nome de Associação Brasileira de Escalada Esportiva. Em 2024, ao completar 10 anos, passou a se chamar oficialmente Confederação Brasileira de Escalada Esportiva, consolidando seu status de entidade máxima da Escalada Esportiva de competição no Brasil, com reconhecimento do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e filiação à Federação Internacional de Escalada Esportiva (IFSC – Federação Internacional de Escalada Esportiva).

A Confederação é a responsável pela manutenção do Ranking Brasileiro de Escalada Esportiva, em colaboração com ginásios, clubes e outras entidades envolvidas no desenvolvimento e promoção da escalada esportiva de competição.

A CBEscalada realiza regularmente os Campeonatos Brasileiros nas modalidades Boulder, Guiada e Velocidade, e convoca anualmente a Seleção Brasileira de Escalada Esportiva, que conta com o patrocínio da Galápagos Outdoor para representar o país em eventos internacionais.





Serviço

Copa do Mundo de Escalada IFSC Curitiba

Data: 16 a 18 de maio

Local: Centro de Treinamento Olímpico de Escalada, Parque Olímpico do Cajuru, Curitiba-PR (Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510)

Entrada Gratuita





Cronograma:

Dia 16/05 (Sexta-feira)

9h - 13h30 | Qualificatórias Masculinas

16 – 21h30 | Qualificatórias Femininas





Dia 17/05 (Sábado)

10h - 12h30 | Semifinal Masculina

17h | Final Masculina





Dia 18/05 (Sábado)

10h - 12h30 | Semifinal Feminina

17h | Final Feminina