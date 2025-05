Federação Paulista interdita Arena Barueri; Leila vê retaliação por não apoiar Reinaldo em eleição na CBF

(Foto: Staff Images/ CBF)





A Federação Paulista de Futebol interditou a Arena Barueri para jogos organizados pela entidade. O estádio recebe o Palmeiras quando o Allianz Parque está impossibilitado e opera, desde o ano passado, sob gestão de uma das empresas de Leila Pereira, presidente do clube.

A portaria, publicada na noite de terça-feira e assinada pela Diretora de Segurança, Infraestrutura e VAR da FPF, Marina Tranchitella, justifica a decisão por "reformas e impossibilidade de realização de jogos com público". Sem mais detalhes.

Leila Pereira, nos bastidores, entende se tratar de abuso de poder e retaliação ao clube pelo não apoio da presidente à candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, mandatário da FPF, na eleição da CBF. Ela declarou apoio a Samir Xaud, que será candidato único com 25 federações e dez clubes - números que inviabilizaram o concorrente Reinaldo Carneiro.

O jurídico do Palmeiras está analisando o caso e tentará reverter a proibição, se necessário, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

A informação sobre a interdição do estádio foi publicada inicialmente pela ESPN e confirmada ao ge pela FPF.

A reportagem questionou a Federação em busca de detalhes sobre as citadas reformas na portaria, se haveriam exigências de adequações que a administração do estádio precisa cumprir e se o presidente Reinaldo Carneiro se posiciona sobre o entendimento de retaliação.

A Federação diz ter recebido do Palmeiras, no dia 16 de maio, um ofício informando que o estádio iria passar por obras e não poderia receber público até fim de junho. A entidade explica que o Artigo 8º, inciso 4º, do Regulamento Geral de Competições não permite jogos sem público em seus torneios e por isso a interdição. Veja a nota da FPF no fim.

Ainda em maio, o Palmeiras mandou uma partida sem público na Arena Barueri pelo mesmo motivo: contra a Ferroviária, na segunda rodada do Paulistão Feminino, dia 14 de maio. O motivo foi divulgado no site do clube.

A FPF, por sua vez, diz que não houve liberação e que, se qualquer clube faz um jogo sem público, descumpriu o regulamento e estará sujeito a sanção. Não há tramitação neste caso no momento.

Neste momento, a decisão afeta principalmente o time feminino do Palmeiras, que está disputando o Paulistão de 2025, profissional e Sub-20, na Arena Barueri.

Os jogos Paulista Sub-15, Sub-17 e Sub-20 têm sido mandados na Academia de Futebol 2, mas caso o clube queira realizar uma das partidas do Sub-20, por exemplo, de maior apelo de público, na Arena Barueri, também não será possível.

A decisão não interfere as competições organizadas pela CBF ou Conmebol. O Palmeiras, inclusive, recebeu dois clássicos estaduais pelo Brasileiro no estádio neste ano, contra São Paulo e Corinthians, após a dirigente investir, no início de 2025, mais de R$ 50 milhões em reformas no local.

Nesta semana, outros três estádios foram também vetados para jogos pela Federação.

O CT do Red Bull Bragantino: devido à reforma no gramado.

Estádio Municipal Carlos Ferracini, em Caieiras: devido à necessidade de isolamento e impossibilidade do recebimento de público no setor visitante do estádio.

Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco: devido à não apresentação da documentação necessária com status de regular e vigente.

Veja a nota da FPF sobre o caso

A Federação Paulista de Futebol esclarece que recebeu ofício da Sociedade Esportiva Palmeiras, no dia 16 de maio, informando que a Arena Barueri passa por obras e que o estádio está impossibilitado de receber jogos com público, ao menos até o final de junho.

De acordo com o Regulamento Geral de Competições da FPF (Art. 8º), não é permitida a realização de partidas sem a presença de público. Desta forma, a FPF publicou em seu site portaria vetando a realização de partidas de competições organizadas pela FPF na Arena Barueri enquanto esta restrição de público ocorrer.

Tão logo esta questão seja solucionada, o estádio será novamente liberado para jogos de competições paulistas. Entretanto, vale ressaltar que não há veto para os jogos organizados pela CBF, que não tem restrições a partidas com portões fechados.

Globo Esporte