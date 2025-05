Francesco Farioli deixa o comando do Ajax após perder título holandês

(Foto: ANP via Getty Images)





Por Redação Blog do Esporte





A passagem de Francesco Farioli pelo comando do Ajax chegou ao fim nesta segunda-feira, 19, pegando muitos torcedores de surpresa. A notícia, confirmada pelo clube através de um comunicado oficial, encerra um ciclo que prometia renovação e um novo estilo de jogo para o gigante holandês.

No comunicado, o Ajax agradeceu a Farioli pela sua dedicação e profissionalismo durante o período em que esteve à frente da equipe. O clube perdeu o título da Eredivisie para o PSV, depois de liderar o campeonato com nove pontos de diferença. A vitória na última rodada não foi suficiente para o clube ficar com o caneco.

"Foi uma surpresa e caiu como uma bomba. O final da temporada é realmente amargo, especialmente quando você olha para os últimos quatro ou cinco jogos. Mas também há um grande sentimento de orgulho quando você olha para a temporada como um todo e para onde viemos. Graças a Francesco e sua equipe, trouxemos a cultura de volta ao seu devido lugar: o esporte de elite. E ele restaurou uma energia no clube da qual as pessoas se beneficiarão por algum tempo", disse Alex Kroes, diretor esportivo do clube.