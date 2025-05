Inscrições abertas para o Sesc Duathlon

(Foto: Ivo Lima)

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Sesc Duathlon, que será realizada no dia 13 de julho, em São José dos Pinhais. Com as modalidades de corrida e ciclismo, a competição disponibiliza 450 vagas e pode ser feita individual ou em dupla. A prova será disputada nas distâncias Sprint, com 5 km de corrida, 20 km de ciclismo - nas categorias Speed e Mountain Bike - e outros 2,5 km de corrida.

Uma das novidades deste ano é a premiação em dinheiro para os três primeiros apresentados geral feminino e masculino. O primeiro lugar receberá dois mil reais; o segundo receberá mil reais; e o terceiro receberá 500 reais em espécie. A premiação segue com troféu para os três primeiros colocados de cada categoria e medalha de participação para todos os atletas que completaram a prova.

Podem participar atletas com no mínimo 16 anos e as inscrições são feitas pelo site https://www.sescpr.com.br/duathlon/ . A taxa de inscrição para trabalhadores do comércio é de R$ 125 para pessoa física; e de R$ 180 para revezamento. Já para o público em geral o individual é de R$ 145; e revezamento tem taxa de R$ 145. Inscrições realizadas até dia 10 de junho têm R$ 15 de desconto. Pessoas com idade a partir de 60 anos pagam a mesma taxa de trabalhador do comércio e pessoas com deficiência são isentas de taxa.

Prova

A concentração dos atletas no dia da prova será na área de transição, em frente ao Centro de Esportes e Lazer Ney Braga, na Rua Dona Izabel A Redentora, 2355, na área central de São José dos Pinhais. A entrega do kit atleta será realizada no dia 12 de julho, das 9h às 17h, no Sesc São José dos Pinhais (Avenida Rocha Pombo, 2864), onde também será realizado o Simpósio Técnico para tirar dúvidas dos atletas, às 15h, no auditório da unidade. O evento segue as regras oficiais da Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri) e da Federação de Triathlon do Paraná, ressalvadas as alterações contidas no regulamento.





SERVIÇO - Sesc Duathlon

Inscrições: até 6 de julho de 2025 ou quando atingir o limite de vagas

Prova do Sesc Duatlo: 13 de julho de 2025

Regulamento: https://www.sescpr.com.br/duathlon/regulamento-tecnico/

Informações: sac@sescpr.com.br , eventosesportivos@sescpr.com.br ou pelo telefone (41) 3304-3154