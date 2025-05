SP Open confirma patrocinadores no retorno da WTA a São Paulo após 25 anos

Após sua realização confirmada no início do mês, o SP Open , torneio da categoria WTA 250, anuncia seus patrocinadores e reforça sua chegada ao calendário internacional como o maior evento feminino de tênis realizado na capital paulista desde 2000. A competição acontece entre os dias 6 e 14 de setembro de 2025, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, e será disputada em quadra rápida.

A edição de estreia conta com o apoio de grandes marcas que confirmam a importância do esporte e da presença feminina no cenário internacional. Claro e Heineken 0.0 assinam como patrocinadores máster do evento, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do tênis no país. São patrocinadores da Prudential, Atvos, B3 e Seara Gourmet. Tegra, Engie, Oncoclínicas, Faixa Azul, EMS, Worldwine, Revo, Zetaflex, BlueFit e Melitta também se somam ao tempo para garantir a estrutura e excelência do evento. As marcas esportivas oficiais serão Slyce e Asics e a Wilson, fornecedora oficial de bolas.

O evento é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério do Esporte, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, e conta com o apoio da Prefeitura da Cidade de São Paulo, por meio da SP Turis.

Com uma estrutura completa montada em um dos maiores parques urbanos da cidade, o SP Open terá 32 tenistas na chave principal, 16 no classificatórios e 16 duplas. A qualificação será disputada nos dias 6 e 7 de setembro, enquanto a chave principal vai de 8 a 14 de setembro.

O SP Open é uma promoção IMM com realização do ICT.