Ministério do Esporte apresentará programa esportivo inédito para pessoas com espectro autista em conferência da ONU

(Foto: Ronaldo Caldas/Mesp)





O Ministério do Esporte vai apresentar, pela primeira vez em um evento oficial da Organização das Nações Unidas (ONU), o programa TEAtivo, uma iniciativa pública pioneira no mundo, voltada à promoção do esporte como ferramenta de inclusão de pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo. A apresentação será realizada durante a Conferência dos Estados-Partes da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que ocorrerá na sede da ONU, em Nova York, de 10 a 12 de junho de 2025.

Neste ano, a conferência terá um caráter ainda mais especial para o Brasil, pois um dos subtemas oficiais do encontro trata diretamente de formas alternativas de fomento a programas para pessoas com deficiência. É justamente nesse contexto que o Ministério do Esporte apresentará o programa TEAtivo, destacando-o como uma política pública inovadora que vem promovendo resultados expressivos na socialização, no desenvolvimento global e no comportamento de crianças com autismo nas localidades em que atua.

O TEAtivo é um programa da Secretaria Nacional de Paradesporto (SNPAR), do Ministério do Esporte (MEsp) voltado ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O projeto tem como finalidade democratizar o acesso a práticas esportivas, atividades físicas, de lazer e ao convívio social, utilizando o esporte como instrumento de desenvolvimento global e inclusão, contribuindo, assim, para a efetivação dos direitos e para a construção da cidadania das pessoas com autismo.

Atualmente, o programa atende 2.400 beneficiários diretos em 11 núcleos espalhados pela região Nordeste, 10 deles executados pela Apae Brasil. “A participação do Ministério do Esporte no evento da ONU reforça o papel do Brasil no cenário internacional como protagonista na defesa do esporte como um direito social e como ferramenta essencial para o desenvolvimento humano sustentável. O TEAtivo reflete o esforço contínuo do ministério em desenvolver políticas voltadas especificamente para atender às necessidades das pessoas com TEA. É uma iniciativa que melhora a qualidade de vida dessas pessoas”, destaca o ministro do Esporte, André Fufuca.

De acordo com o Censo Demográfico 2022, divulga do recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país tem 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O número representa 1,2% da população.

Fomento ao programa

O programa TEAtivo se consolidou como uma iniciativa que utiliza, majoritariamente, recursos oriundos da Lei de Incentivo ao Esporte, configurando-se como um modelo alternativo e sustentável de financiamento público, que pode inspirar outras nações a ampliar seus investimentos em políticas de inclusão.

“É o primeiro programa do mundo financiado por um governo nacional e vamos ter a oportunidade de apresentá-lo para todas as nações. É o Brasil como referência no atendimento esportivo de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, mostrando as potencialidades do esporte. É um exemplo que o Brasil dá ao mundo de uma política pública inclusiva”, disse o secretário Nacional do Paradesporto, Fábio Araújo.

Além da apresentação do TEAtivo, o Ministério do Esporte também vai destacar a parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT), outro exemplo de alternativa de fomento a programas para pessoas com deficiência, demonstrando a eficácia da articulação interinstitucional no fortalecimento de políticas públicas.

Durante a conferência, o Brasil também levará um autodefensor da Apae, pessoa com deficiência intelectual que atua como porta-voz de sua própria comunidade, reforçando o protagonismo das pessoas com deficiência no debate internacional. A delegação brasileira ainda disponibilizará materiais institucionais para as outras nações, como o Guia de Atividade Física da Pessoa com Deficiência, que sintetiza o compromisso do país com a promoção e a defesa dos direitos dessa população.