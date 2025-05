Estão abertas as inscrições da 3ª Corrida Berlanda, em Curitibanos (SC)

As inscrições para a 3ª edição da Corrida Berlanda já estão abertas. Marcado para o dia 8 de junho de 2025, o evento será realizado em Curitibanos (SC), durante o período em que se comemora o aniversário do município e os 34 anos do Grupo Berlanda, idealizador da iniciativa. A expectativa é receber mais de 900 atletas de diversas regiões do país, número que deve refletir diretamente na movimentação econômica local. Entre as novidades da edição 2025 está a ampliação da estrutura do evento, que contará com espaço dedicado às famílias, além de uma premiação em dinheiro superior a R$ 23 mil e entrega de brindes.

A presença de participantes, equipes técnicas e acompanhantes impactantes setores como hotelaria, alimentação, comércio e serviços. Segundo a organização, a corrida já ultrapassou os limites regionais, alcançando visibilidade nacional e até internacional. Na edição anterior, foram apresentados corredores de diferentes estados brasileiros e três atletas do Quênia.

O evento foi criado em 2023 pelo empresário Nilso Berlanda, presidente do grupo que leva seu nome, com o objetivo de promover o bem-estar por meio do incentivo à prática esportiva e da integração entre a comunidade e os atletas. Desde então, a prova vem ganhando corpo a cada ano. A primeira edição contou com cerca de 500 inscritos; no segundo ano, foram 700 participantes. Agora, o evento deverá atingir a marca de 900 corredores, consolidando-se como um dos principais encontros desportivos da região.

A programação inclui modalidades para adultos nas distâncias de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km. O perfil dos inscritos é variado, com equilíbrio entre homens e mulheres, além de uma grande faixa etária, desde iniciantes até atletas experientes. Em 2024, nomes conhecidos do cenário nacional, como Maicon Mancuso e Tiago Mecabo, participaram da prova, e a presença de corredores de alto rendimento deverão se repetir neste ano.

Pensada para toda a família, a Corrida Berlanda terá atividades externas ao público infantil, além das modalidades de corrida e caminhada para adultos. Os participantes poderão contar com uma tradicional corrida kids e um espaço para crianças estruturado com atrações e cuidados específicos.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do evento https://www.eventooficial.com.br/evento/2025/3-corrida-berlanda .





Serviço:

Evento: 3ª Corrida Berlanda

Data: 08 de junho de 2025

Local: Av. Leoberto Leal, Nº 1460, Bairro Universitário, Curitibanos, Sc

Modalidades: Corrida kids, caminhada 3 km, corrida 5 km e 10 km

Inscrições: www.eventooficial.com.br/evento/2025/3-corrida-berlanda