Brasil avança às semifinais em duas categorias na Copa do Mundo de Tênis em Cadeira de Rodas

(Foto: Green Filmes/CBT)





O Time Brasil BRB teve um dia decisivo nesta quinta-feira (8) na Copa do Mundo de Tênis em Cadeira de Rodas, disputada em Antália, na Turquia. Com grandes atuações, o país garantiu a presença nas semifinais das categorias Quad e Júnior, enquanto no Open Masculino garantiu um lugar entre os oito melhores, podendo ficar na 5ª colocação, além da classificação para a edição de 2026. Já no Open Feminino, a equipe brasileira ficou muito perto de uma conquista histórica para a semifinal, mas acabou superada pela Grã-Bretanha no confronto decisivo.

Na categoria Quad, o Brasil venceu o confronto contra a Turquia por 3 a 0, com vitórias sólidas de Ymanitu Silva e Leandro Pena nas simples, e de Ymanitu e João Lucas Takaki nas duplas. Com o resultado, o time foi classificado para as semifinais e volta à quadra no sábado. Vinicius Cyrillo, Capitão da equipe Quad liderou a força da equipe como um todo. "Foi uma excelente apresentação da equipe hoje, com atuações muito sólidas tanto nas simples quanto nas duplas. Essa classificação para a semifinal é fruto de muito trabalho e dedicação dos atletas. Agora é manter o foco, porque o desafio só aumenta daqui pra frente." Afirmou o Vinicius.

Entre os Júniores, a equipe brasileira também brilhou. Vitória Miranda e Luiz Calixto venceram seus jogos de simples contra a Austrália, garantindo a classificação para a próxima fase. Mesmo com a derrota nas duplas, o Brasil fechou o confronto em 2 a 1 e avançou às semifinais como segundo colocado geral. O adversário será os Estados Unidos, terceiro no ranking geral da fase classificatória. Léo Butija, ressaltou o ganho de experiência que os jovens adquiriram no mundo. "Estamos muito felizes com a classificação. Os meninos e meninas demonstraram força mental, superaram momentos difíceis e mereceram essa vaga entre os quatro melhores. Enfrentar os Estados Unidos na semifinal será uma grande oportunidade para seguir evoluindo e mostrar o potencial do Brasil nessa nova geração." Afirmou o Capitão da equipe Junior.

No Open Masculino, o Brasil derrotou o Sri Lanka por 3 a 0, com vitórias de Diego Kohlrausch, em uma partida com mais de três horas de duração e Daniel Rodrigues. A terceira vitória foi pro WO O resultado garantido vaga na disputa entre 5º e 8º colocados. O próximo confronto da equipe será amanhã, diante dos Estados Unidos.

O momento mais dramático do dia aconteceu no confronto do Open Feminino contra a Grã-Bretanha. Meirycoll Duval venceu seu jogo de simples, mas a segunda Jade Lanai foi superada no jogo. A definição veio na partida de duplas, onde a equipe britânica levou a melhor, vencendo por 6/2 6/3. Se tivesse vencido, o Brasil alcançaria pela primeira vez uma semifinal na categoria. Agora o Open Feminino enfrenta a Suíça pela disputa da 5ª posição na sequência da competição.

Com os resultados obtidos em Antália, todas as quatro categorias garantirão vaga para a próxima edição da Copa do Mundo de Tênis em Cadeira de Rodas em 2026. Com isso, o Brasil será representado em todas as categorias pela 9ª oportunidade consecutiva.





Confira os resultados de hoje





Masculino Aberto:

Diego Kohlrausch derrotou Gamini Dissanayake (Sri Lanka) – 6/2 3/6 6/3 Daniel Rodrigues derrotou Suresh Dharmasena (Sri Lanka) – 6/0 6/4 Daniel Rodrigues e Diego Kohlrausch derrotaram Suresh Dharmasena e W. Wissejire - WO





Aberto Feminino: Meirycoll Duval derrotou Ruby Bishop (Grã-Bretanha) – 7/5 6/4

Lucy Shuker (Grã-Bretanha) derrotou Jade Lanai – 7/5 4/6 7/6

Lucy Shuker / Cornelia Oosthuizen (Grã-Bretanha) derrotaram Jade Lanai / Meirycoll Duval – 6/2 6/3





Quad:

Ymanitu Silva derrotou Serdar Antac (Turquia) – 6/1 6/1

Leandro Pena derrotou Ali Ataman (Turquia) – 7/5 6/3

Ymanitu Silva / João Lucas Takaki derrotaram Fatih Karatas / Serdar Antac (Turquia) – 6/3 6/3

Júnior Vitória Miranda derrotou Arlo Shawcross (Austrália) – 6/7 6/1 6/4 Luiz Calixto derrotou Sonny Rennison – 4/6 6/1 6/1

Sonny Rennison / Arlo Shawcross (Austrália) derrotaram Marcos Marçal / Pedro Santos – 6/2 6/3





Programação de amanhã:

Junior: Time Brasil BRB x EUA - Semifinal

Open Masculino: Time Brasil BRB x EUA - Playoff 5º - 8º lugar

Open Feminino: Time Brasil BRB x Suíça - Playoff 5º - 8º lugar





*Categoria Quad retorna à quadra no sábado para a disputa da semifinal