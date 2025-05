Luisa Stefani disputa a final do WTA 500 de Estrasburgo, na França

Luisa Stefani, número 1 do Brasil, vai disputar, neste sábado (24), a final do WTA 500 de Estrasburgo, na França, evento no piso de saibro e último preparatório para Roland Garros, o Grand Slam do piso lento. Luisa e a húngara Timea Babos passaram à decisão após a lesão na região da costela de Gabriela Dabrowski, que impediu a canadense e sua dupla, a neozelandesa Erin Routtifle, de entrar na quadra nesta quinta-feira (22).

"Não é a maneira que gostaria de seguir o futuro, mas faz parte. Desejo melhorias rápidas para a Gabi", disse Luisa, patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Parmalat Whey Fit e Slyce e que conta com os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.

Luisa e Timea jogaram a decisão neste sábado ainda sem horário definido, contra as vencedoras do jogo entre Xinyu Jian, da China, e Fang Wu, de Taiwan, cabeças de chave 4, ou a dupla da norte-americana Nicole Melichar com a chinesa Hanyu Guo.

Stefani disputará sua 19ª final na carreira e buscará o 11º título, o primeiro no saibro. Ela foi finalista em Estrasburgo em 2020 ao lado da americana Hayley Carter. Com a Babos, será a segunda final. Elas foram campeãs no piso duro e cobertas de Linz, na Áustria, este ano.

