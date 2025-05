Velloso lamenta empate em casa com Cascavel, mas avalia resultado como justo

(Foto: Bruno Cagnini)





O empate por 1×1 com o Cascavel, sábado, 10, no Ginásio Arrudão, manteve o Marreco dentro da zona de classificação da Liga Nacional de Futsal (LNF). Após quatro rodadas, o Verde-preto soma cinco pontos e figura em 12º lugar. No entanto, a equipe comandada por Marcelo Batista, o “Tchelo”, segue sem vencer em casa — no outro compromisso em Beltrão, perdeu para o Atlântico (RS) por 6×3.

Diante da Serpente, o Marreco até abriu o placar, com Biru, e levou a vantagem para o intervalo. No entanto, cedeu o empate, que veio com Paulo Felipe. O goleiro Velloso classificou o resultado como ruim, porém justo. “Na Liga temos de fazer o dever de casa e buscar pontos fora. Vínhamos de uma vitória em São José e pegamos uma equipe de muito potencial. A gente queria muito vencer. Fiquei feliz por ajudar a equipe com algumas defesas, mas infelizmente tomamos o empate, mas foi justo. O resultado é ruim porque esperávamos os três pontos.”

Agora, o Verde-preto volta a focar no Campeonato Paranaense. Sexta, 16, vai a Chopinzinho enfrentar a Acel. Os beltronenses lideram o estadual. No dia 27, enfim a retomada na LNF, fora, contra o Carlos Barbosa (RS).