Renato Gaúcho pede "dois ou três" reforços ao Fluminense: "Jogadores que cheguem para decidir"

A poucos dias da abertura da próxima janela de transferências, que visa contratações para a Copa do Mundo de Clubes, o técnico Renato Gaúcho voltou a pedir reforços para o Fluminense. Neste caso, após o empate em 1 a 1 com o Juventude, neste domingo, no Alfredo Jaconi. O treinador pediu "de dois a três nomes" que "cheguem para decidir".

— Tem janela no meio do ano. Troco bastante conversa com o presidente e com o Paulo (Angioni). Se puderem me dar mais dois ou três jogadores para somarem a esse grupo, para a gente ficar mais fortalecido, melhor ainda. Tem que ser pontual, jogadores que cheguem para ajudar a decidir, principalmente na tomada de decisão — iniciou Renato.

Aí sim, com a parada do Mundial, vamos ver quem a gente pode trazer. Independentemente da posição, é trazer jogadores que vão se juntar e na virada do Mundial vamos estar com um grupo mais forte para buscar objetivos maiores.

— Renato Gaúcho, técnico do Fluminense

Essa não foi a primeira vez que Renato Gaúcho falou sobre o assunto. Após a derrota por 3 a 2 para o Atlético-MG, o treinador afirmou que "o clube sente um pouco no bolso, mas está atento" ao mercado. A próxima janela de transferência abre no dia 2 de junho e é especial para a disputa da Copa do Mundo de Clubes.

Recentemente, alguns nomes surgiram como especulados no Fluminense. Um deles é o goleiro Marcelo Lomba, do Palmeiras. Ele interessa porque o clube sempre pensou em ter dois goleiros experientes no elenco. O Tricolor não enviou proposta até o momento, mas pode fazê-lo caso o goleiro consiga a liberação do Palmeiras - o que não seria problema para o Alviverde.

Por outro lado, também foram ventilados o meia Vitinho, do Al-Ettifaq, e o atacante Carlos Vinicius, do Fulham.

