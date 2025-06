Anúncio do Show do Intervalo da final do Mundial de Clubes da FIFA

Hoje, a FIFA e a Global Citizen anunciaram que J Balvin, Doja Cat e Tems serão as atrações do primeiro Show do Intervalo da final do Mundial de Clubes da FIFA™, no domingo, 13 de julho de 2025, no MetLife Stadium em Nova York, Nova Jersey. O show será transmitido ao vivo e gratuitamente para todo o mundo pelo site DAZN.com. O torneio, que terá o primeiro campeão mundial oficial de clubes da FIFA, deve atingir o maior alcance global já registrado para uma competição de futebol de clubes.

“De Medellín ao MetLife, estou honrado em ser o headliner do primeiro show do intervalo da final da Mundial de Clubes da FIFA. É um momento histórico para mim, para a cultura latina e para cada criança que sonha alto,” comenta J Balvin.

“Vamos reunir o mundo em um momento lindo para celebrar o futebol, sentir a união que a música traz e melhorar a vida de milhões de crianças por meio do Fundo FIFA Global Citizen para a Educação. Mal posso esperar, vejo vocês na final do Mundial de Clubes da FIFA!”, diz Tems

O show apoiará o Fundo FIFA Global Citizen para a Educação, uma iniciativa anunciada pelo Presidente da FIFA, Gianni Infantino, e pelo Cofundador e CEO da Global Citizen, Hugh Evans, na Cúpula Global Citizen NOW em abril, que visa arrecadar 100 milhões de dólares para ajudar crianças ao redor do mundo no acesso à educação de qualidade e ao futebol. Para cada ingresso vendido dos jogos do Mundial nos Estados Unidos, um dólar será doado ao Fundo FIFA Global Citizen para a Educação.

“Para o primeiro show do intervalo em uma competição da FIFA, temos orgulho em fazer uma parceria com a Global Citizen para reunir um elenco global de superestrelas,” disse Gianni Infantino. “Juntos, vamos fazer história em uma ocasião especial, em que o futebol e a música unem o mundo. A FIFA e a Global Citizen estão se unindo para apoiar uma grande causa: dar a cada criança a chance de aprender, jogar e sonhar. E mais do que isso, com cada ingresso vendido, estamos investindo no futuro delas por meio do Fundo FIFA Global Citizen para a Educação. Este show será inesquecível, não apenas pelo espetáculo em uma noite histórica, mas também pelo impacto duradouro que terá.”

“Para acabar com a pobreza extrema, precisamos garantir que cada criança tenha acesso à educação de qualidade,” acrescentou Hugh Evans. “É por isso que, junto com nossos parceiros da FIFA, estamos convocando torcedores de futebol do mundo todo a agir. O Fundo FIFA Global Citizen para a Educação reúne a energia do futebol e da música para arrecadar 100 milhões de dólares e dar às crianças do mundo uma chance real de um futuro melhor. Com o início do Mundial de Clubes da FIFA, pedimos aos torcedores que se envolvam e façam parte do movimento que impulsiona mudanças.”

O Show do Intervalo da final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA será liderado pela superestrela global J Balvin. Um apoiador de longa data da Global Citizen, esta será sua quarta colaboração com a organização sem fins lucrativos, que já se apresentou em eventos especiais durante a pandemia de Covid-19, incluindo One World: Together At Home, Global Goal: Unite For Our Future e Vax Live.

A estrela ganhadora do GRAMMY e multi-platina Doja Cat também será uma das atrações principais do Show do Intervalo da final do Mundial de Clubes da FIFA. A cantora já foi headliner do Global Citizen Festival 2024 no Central Park, além do Global Citizen LIVE, realizado em frente à Torre Eiffel em Paris em 2021.

A cantora, compositora e produtora nigeriana Tems também será uma das atrações do Show do Intervalo da final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Tems se apresentou no palco do Global Citizen Festival: Accra em Gana, em 2022, iluminando a nação da África Ocidental com uma performance inesquecível na icônica Black Star Square.

Como parte de seu papel de longa data como curador internacional do Global Citizen Festival, Chris Martin, do Coldplay, trabalhou com a Global Citizen na produção do Show do Intervalo da final do Mundial de Clubes da FIFA.

Realizada nos Estados Unidos entre sábado, 14 de junho, e domingo, 13 de julho de 2025, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA reunirá os 32 melhores clubes do mundo, que competirão pelo título em 12 estádios e em 11 cidades. Ingressos e pacotes de hospitalidade já estão disponíveis em FIFA.com/tickets.

O Show do Intervalo da Copa do Mundo de Clubes da FIFA é produzido pela Global Citizen em parceria com Live Nation, Done + Dusted e DPS. A direção será de Hamish Hamilton, e os produtores executivos incluem Guy Carrington, Hamish Hamilton e Dave Meyers.

Como parte de uma parceria inovadora entre a FIFA e a Global Citizen para ajudar a acabar com a pobreza extrema e melhorar o acesso ao futebol e à educação de qualidade para crianças em todo o mundo, a Global Citizen também produzirá o primeiro Show do Intervalo da final da Copa do Mundo FIFA™, que será realizado em Nova Jersey, no domingo, 19 de julho de 2026. Informações adicionais sobre as iniciativas para a Copa do Mundo FIFA 2026™ serão anunciadas em breve.