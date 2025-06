Companheiro de Bortoleto na Sauber elogia o brasileiro: "Impressionante"

(Foto: Mert Alper Dervis/Anadolu via Getty Images)





Nico Hulkenberg pode não ser um dos pilotos mais badalados do grid da Fórmula 1, mas é um dos mais experientes e uma das principais surpresas da temporada. Aos 37 anos de idade, o companheiro de Gabriel Bortoleto na Sauber soma 20 pontos no campeonato e ocupa a 11ª posição na tabela de pilotos, enquanto o brasileiro ainda não pontuou.

O grande momento do alemão na temporada aconteceu na Espanha, quando terminou a corrida na quinta posição - a melhor colocação desde o GP da Itália de 2019 - com direito a ultrapassagem sobre Lewis Hamilton no fim.

Mas apesar da consistência e de estar superando Bortoleto, Hulkenberg fez elogios ao novato e disse que é só "questão de tempo" para que o campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 comece a deixar sua marca na Fórmula 1:

- Obviamente, (minha experiência) tem sido muito útil e valiosa em muitas situações. Eu tenho que ser afiado, porque o Gabi está realmente colocando pressão. Ele é um jovem, um novato, mas é muito impressionante. A velocidade, como ele dirige de forma precisa, a abordagem, atitude, o quão duro ele trabalha - iniciou Hulkenberg, antes de concluir:

- Sei que ele ainda não conseguiu nenhum resultado, mas isso realmente é só uma questão de tempo, porque ele tem tudo (o que é preciso). Ele é muito impressionante e está me pressionando - disse ao site oficial da F1.

Apesar de ainda não ter pontuado no campeonato, Bortoleto tem mostrado ritmo parecido com o do veterano Hulkenberg, especialmente nas classificações: o alemão leva a melhor, mas o placar de 6 a 4 é apertado. Em corridas, o alemão lidera a disputa interna por 7 a 3.

A mescla de experiência e juventude estava nos planos da Sauber, que renovou sua dupla de pilotos para 2025 após dispensar Valtteri Bottas e Guanyu Zhou no fim do ano passado, em uma temporada com apenas quatro pontos somados.

A equipe suíça vai passar por uma profunda reformulação no ano que vem e se tornará Audi – isso em um ano crucial para o futuro da Fórmula 1, com a introdução dos novos regulamentos técnicos e de motores. Nico acredita que as grandes mudanças podem gerar bons frutos para a escuderia se bem aproveitadas:

- É um grande reinício, todos iniciam com uma folha de papel em branco. É impossível prever algo. As quatro grandes equipes (Ferrari, McLaren, Mercedes e RBR) têm vantagem em termos de infraestrutura e todas essas coisas. Mas é uma boa oportunidade porque é um reinício com o novo regulamento. É extremamente empolgante e uma boa oportunidade para todos, inclusive para nós. Temos que trabalhar duro, focados nisso e tomara que possamos nos dar bem - analisou.

Andarilho na Fórmula 1, Nico Hulkenberg estreou em 2010 na categoria e, além da Sauber, passou por Williams, Force India, Renault e Haas, com aparições como substituto na Racing Point e Aston Martin. Apesar de toda a experiência, o alemão vive a sina de nunca ter conseguido um pódio na Fórmula 1 após 237 corridas.

O GP da Áustria de Fórmula 1 acontece no domingo (29), a partir das 10h (de Brasília). O ge.globo vai acompanhar todo o fim de semana em tempo real.

Globo Esporte