Santos se mantém otimista e acredita em renovação de Neymar até retorno das férias

(Foto: Raul Baretta/Santos FC)





O Santos está otimista em relação à renovação de contrato de Neymar e espera concluir os trâmites até o fim da semana, quando o elenco se reapresenta visando a metade final da temporada. A ideia é que o camisa 10 dê o aceite no novo documento antes da segunda-feira, dia 30.

O ge ouviu de um dirigente que Neymar vai se reapresentar na sexta já com seu novo vínculo resolvido. Embora o contrato se encerre apenas no dia 30, a ideia é que não haja nenhum tipo de novela no fim de semana posterior à reapresentação do grupo, focando apenas na preparação para o retorno aos jogos.

Em meio a algumas "tensões" vividas nos últimos dias, o desfecho tende a ser positivo para o Peixe, com a permanência de seu ídolo por mais uma temporada. O pai de Neymar chegou a dizer que ouviria clubes interessados em seu filho, mas, até o momento, não há registro de ofertas concretas por ele.

Há um consenso de que o melhor para Neymar é se blindar dentro do Santos e recuperar a boa forma física e o ritmo de jogo para convencer Carlo Ancelotti de que pode ser usado na próxima e última Data Fifa antes da Copa do Mundo, em setembro deste ano.

Moldes do acordo

O Santos repactuou a dívida de exploração de imagem que tem com a NR Sports, alongando o pagamento dos R$ 85 milhões até dezembro do ano que vem. Esse era o destrave inicial para conseguir avançar pela discussão da renovação.

A partir de então, a renovação passou a ser conduzida apenas por Marcelo Teixeira, presidente do clube, junto com Alexandre Cobra, do departamento financeiro e de uma empresa de consultoria contratada para reestruturar as finanças do clube, Neymar e seu pai e o advogado Gustavo Xisto.

Como Neymar fez apenas 12 jogos no primeiro semestre, há a possibilidade do acordo final, que está prestes a ser assinado, ter gatilhos de produtividade, aumentando conforme o desempenho do astro em campo.

– Estamos conversando com o estafe do Neymar. É um avanço, estamos avançando muito na nova negociação e estamos bem próximos de um novo acordo para possibilitar a permanência do Neymar por um novo período – disse Teixeira, à Bandeirantes.

Globo Esporte