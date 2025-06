Palmeiras liga "modo competitivo" para depender só de si por vaga e embolsar R$ 11 milhões

(Foto: Cesar Greco)





Abel Ferreira costuma dizer aos jogadores do Palmeiras na preleção antes de entrar o jogo para "ligar o modo competitivo". Desta vez, o discurso já está sendo trabalhado dias antes da partida contra o Al Ahly, do Egito, marcada para esta quinta-feira, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium.

– A gente viu que ligando nosso modo competitivo a gente consegue realmente competir bem contra qualquer equipe. Estreia é sempre muito difícil, a tensão é sempre muito grande, faltou o detalhe ali que foi o gol e agora a gente vai seguir trabalhando para que a gente possa melhorar – resumiu Weverton.

Dentro do Palmeiras entende-se que a ansiedade pela estreia na Copa do Mundo de Clubes teve certa influência nas tomadas de decisões no empate sem gols com o Porto, de Portugal, no domingo. A postura e a intensidade do time, porém, foram vistas como ponto alto.

Como todos na chave estão empatados com um ponto, o Verdão depende apenas de fazer sua parte para se garantir nas oitavas de final. E agora enfrentará um dos principais times africanos, o Al Ahly, que já cruzou nos Mundiais de 2021 e 2022.

– O próximo jogo não é contra europeu, mas sem dúvida vai ser a mesma dificuldade do primeiro jogo, é uma equipe que joga junto há muito tempo, está acostumada com grandes competições, então a gente tem que realmente voltar a competir agora com um pouco mais de precisão para que a gente possa ter sucesso tanto defensivamente como ofensivamente – prosseguiu o goleiro.

O ritmo apresentado na partida de estreia terá de ser repetido, ainda que o cenário do jogo seja diferente. Contra o Porto, o Palmeiras não carregava o clima de favorito, um cenário já diferente ao se tratar do encontro com o Al Ahly.

– A gente sabe de toda a pressão que é jogar no Palmeiras, a cobrança pela vitória sempre e a gente já está acostumado com isso, sabe que é assim que funciona. A gente sabe que favoritismo não vence jogo e não te dá vantagem nenhuma, então o que nós temos que fazer é ter bastante atenção, entender como joga, entender como a gente pode também surpreender o nosso adversário.

– A gente sabe que agora vai afunilar. Já é a segunda partida, então sabe que o resultado positivo é fundamental para esse jogo, em busca da nossa classificação, então é se preparar bem, saber que o adversário tem boas qualidades, independente se não é um europeu, mas está aqui porque tem seu valor, porque foi campeão e a gente já enfrentou eles outras duas vezes no passado e sabe o quanto é duro – encerrou Weverton.

Além da tranquilidade na chave, a vitória é bem-vinda também para os cofres do Palmeiras. Isto porque cada triunfo na Copa do Mundo de Clubes significa mais 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões). Com o empate da estreia, o Verdão embolsou 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões).

Globo Esporte