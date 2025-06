Histórico! Botafogo vence o PSG e se aproxima de classificação na Copa de Clubes

(Foto: Frederic J. Brown)





O campeão da Libertadores venceu o campeão da Champions League. Esse é o recado histórico que o Botafogo deixou gravado no gramado do Rose Bowl nesta quinta-feira, em Los Angeles. Com um plano tático perfeito, uma postura defensiva irretocável e Igor Jesus mais uma vez fazendo a diferença no ataque, o Glorioso fez 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain e encaminhou a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Com a vitória, o Botafogo assumiu a liderança do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes, com seis pontos. Na próxima segunda-feira, às 16h (de Brasília), o Glorioso volta ao Rose Bowl para encarar o Atlético de Madri e precisa de apenas um empate para avançar ao mata-mata na primeira posição. No mesmo dia e horário, o PSG visita o Seattle Sounders. Confira aqui a matemática para definição do grupo na última rodada.

O domínio territorial esperado aconteceu, a presença no campo de ataque também, mas o Paris Saint-Germain não foi muito além disso e praticamente não importunou John nos 45 minutos iniciais. Com uma postura defensiva bem definida, com linha de cinco e marcação forte na entrada da área, o Botafogo tirou espaços e viu os franceses repetirem à exaustão uma jogada: bola para Kvaratzkhelia. O georgiano até deu trabalho, finalizou duas vezes nos minutos iniciais. Pouco para o atual campeão europeu. A medida que o tempo passava, o Glorioso verticalizava as ações. A presença no campo de ataque era rara, mas objetiva. E foi assim que Savarino recebeu de Marlon Freitas e esticou para Igor Jesus dominar, driblar Pacho e chutar cruzado. A bola ainda desviou no equatoriano para tirar Donnarumma da jogada e colocar 1 a 0 em um primeiro tempo onde prevaleceu o plano de jogo organizado dos cariocas.

Mais do que a estratégia, o Botafogo manteve o fôlego em dia no segundo tempo e fechou os espaços para as investidas do PSG. A marcação forte praticamente obrigava os franceses a apelarem para chuveirinho na área, sempre rechaçados por Jair Cunha e Barboza, que foram irretocáveis. A medida que o Paris Saint-Germain se mandava para o ataque, o Glorioso tentava aproveitar os espaços para contragolpear. Se não foi possível assustar Donnarumma, é importante pontuar que John também não foi muito importunado. No pouco que precisou aparecer, cortou cruzamentos e se agigantou diante de Gonçalo Ramos após falta cobrada por um incansável Vitinha. Na metade do segundo tempo, Luis Enrique acionou o trio titular poupado: Fabián Ruiz, João Neves e Nuno Mendes. Nada que fosse capaz de furar a defesa de um Botafogo que fez por merecer uma vitória marcada na história.

"É sobrenatural. Sabíamos das dificuldades. O PSG é uma grande equipe coletivamente, individualmente e sabíamos que tínhamos que dar um algo a mais. Como eu falei, talvez para muitos... Eu acredito que o Botafogo tinha 1% para ganhar esse jogo e 1% para gente é muito. Na Libertadores, foi assim. Com 40 segundos, talvez 1%. Faltando três rodadas para acabar o Brasileiro, era 1%. E a gente fez com trabalho, dedicação, humildade... É um grupo que fez história e se sacrifica para isso. Quem está chegando, está vendo que não existe impossível para o Botafogo. A gente pode ganhar, perder, mas não vamos desistir nunca. Podemos ganhar, podemos perder, mas continuaremos lutando"

A torcida do Botafogo tem aproveitado cada momento desta noite história do Rio de Janeiro até Los Angeles. Se os alvinegros presentes ao Rose Bowl fizeram ecoar alto nos minutos finais os gritos de "Foooooooogoooo", na Praia de Copacabana as comemorações não deixaram a desejar com imagens que vão ficar marcadas.

Jhon Textor deu o tom da grandiosidade da vitória do Botafogo ao invadir o campo logo após o apito final para festejar muito e oferecer ao torcedor brasileiro a primeira vitória sobre um europeu em 13 anos!

A vitória do Botafogo encerra um jejum de brasileiros contra clubes europeus em competições oficiais que durava desde a vitória do Corinthians sobre o Chelsea, que valeu o título mundial em 2012. Desde então, o domínio dos clubes da Europa foi absoluto. O Inter Miami quebrou a escrita pela Concacaf com o 2 a 1 sobre o Porto na tarde desta quinta, e o Botafogo fez o serviço para a América do Sul diante do atual campeão da Champions.

