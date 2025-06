Mubadala Brazil SailGP Team brilha em Nova York e conquista primeiro lugar inédito em uma regata

(Foto: AT Films)





O Mubadala Brazil SailGP Team segue em franca ascensão no Rolex Sail Grand Prix Championship 2025. Neste fim de semana, o time brasileiro voltou às águas dos Estados Unidos para disputar o Mubadala New York Sail Grand Prix e conquistou seu melhor desempenho desde a estreia na temporada, com destaque para o primeiro lugar no pódio de uma das regatas deste domingo.

A etapa nova-iorquina, a sexta do calendário 2025 do SailGP, foi marcada por ventos imprevisíveis e disputas emocionantes nas águas do Rio Hudson, tendo como cenário a Estátua da Liberdade e os arranha-céus de Manhattan. A equipe brasileira, liderada por Martine Grael, teve um desempenho consistente e de alto nível. No primeiro dia, sábado (7), o Brasil conquistou a 9ª colocação na corrida de abertura, melhorou para um excelente 2º lugar na disputa seguinte — ficando atrás apenas do time australiano, recém-adquirido pelos astros de Hollywood Hugh Jackman e Ryan Reynolds — e manteve o ritmo com um 5º lugar na terceira regata, encerrando o dia na 5ª posição com 17 pontos no ranking parcial.

Já o domingo (8) reservava o momento mais marcante até então, quando o Mubadala Brazil SailGP Team cruzou a linha de chegada e alcançou o topo do pódio na primeira corrida do dia, superando adversários tradicionais como Espanha (2º) e França (3º), e registrando a primeira vitória brasileira em uma regata do SailGP. Na sequência, vieram as conquistas de um 4º lugar (atrás dos times da França, Grã Bretanha e Nova Zelândia) e uma 8ª posição, esta última à frente de equipes experientes como Espanha, França, Alemanha e Dinamarca.

“Foi um dia inesquecível para nossa equipe. Velejamos bem, com boas decisões táticas, comunicação afiada e muita concentração. A vitória na primeira corrida de domingo mostra que estamos no caminho certo. É um grande impulso para nós e para o esporte no Brasil”, comemorou Martine Grael, bicampeã olímpica e primeira mulher a ser capitã de um time na liga internacional. Além dela, a equipe contou com Mateus Isaac e Breno Kneip (Grinders), Andy Maloney (Flight Controller), Leigh McMillan (Wing Trimmer) e Paul Goodison (Strategist) na sua formação.

Alan Adler, CEO do Mubadala Brazil SailGP Team, também vibrou com a conquista: “É extremamente gratificante ver o resultado que alcançamos em Nova York, com um 4º lugar na etapa e, principalmente, a nossa primeira vitória em uma regata — uma conquista histórica, marcada por uma mulher comandando uma equipe pela primeira vez no SailGP. Esse feito vai ficar para sempre registrado na história da liga. É muito emocionante ver que todo o trabalho que temos feito está dando frutos. Montamos essa equipe do zero, com atletas estreantes no SailGP, mas com trajetórias brilhantes, e profissionais extremamente talentosos, experientes e comprometidos. Sem dúvida, esse é um momento de celebração e também de virada para o Mubadala Brazil SailGP Team. A equipe está cada vez mais confiante, entrosada e preparada para buscar grandes resultados nas próximas etapas.”

Com os resultados do sábado, o Brasil encerrou a sexta etapa do SailGP na 4ª colocação com 34 pontos — sua melhor pontuação e colocação até agora na temporada, superando os 24 pontos conquistados na etapa anterior, em São Francisco, e segue mostrando evolução a cada nova parada do SailGP.

Convidada ilustre e destaque na Impact League

Além do desempenho notável dentro das águas, o fim de semana do Mubadala Brazil SailGP Team em Nova York foi marcado por outros eventos marcantes. A equipe brasileira recebeu como convidada especial a surfista de ondas gigantes Maya Gabeira, atleta que compartilha com o time os ideais de que o esporte é tanto fonte de emoção quanto caminho para incentivar a conservação ambiental. Maya pôde acompanhar de perto os treinos e o preparo do time e, além de assistir às regatas em terra firme como uma espectadora, teve a oportunidade exclusiva de “perseguir” o time brasileiro em um chase boat - embarcações usadas para acompanhar e apoiar os catamarãs F50 utilizados também pela imprensa e por fiscais de percurso.

A etapa de Nova York contou ainda com a realização do Champions For Change, encontro socioambiental que reuniu lideranças de diversas áreas, com o objetivo de compartilhar conhecimentos e experiências sobre conservação ambiental e inclusão no esporte.

A ocasião contou com a participação de Juliana Poncioni, CEO da Nas Marés, organização parceira – ou, na linguagem do SailGP, Purpose Partner - da equipe brasileira, responsável por atuar junto ao time Mubadala Brazil nas ações da Impact League, a competição paralela da liga internacional de vela que visa gerar impacto e deixar um legado positivo para a sociedade e para o meio ambiente. Poncioni integrou um painel sobre ações de impactos positivos para os oceanos, explorando tópicos como soluções inovadoras, iniciativas lideradas pela comunidade e o poder das parcerias no impulsionamento de ações em prol do meio ambiente.

Próximo destino: águas inglesas de Portsmouth

Após a histórica performance em Nova York, o Mubadala Brazil SailGP Team já se prepara para a próxima etapa do campeonato, que será realizada nos dias 19 e 20 de julho, em Portsmouth, cidade portuária do sul da Inglaterra. Será a primeira vez que o SailGP desembarca no local, com regatas nas águas do estreito de Solent, entre a ilha de Wight e a Grã-Bretanha continental.

A etapa britânica será a sétima da atual temporada e promete mais emoções para os fãs da vela de alta performance, enquanto o time brasileiro busca seguir entre os destaques da competição e, quem sabe, repetir ou até superar a performance nova-iorquina.