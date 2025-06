Clube Faixa Branca celebra 36 anos com exposição de veículos antigos no Novo Shopping

Em junho, o Faixa Branca – Clube do Carro Antigo de Ribeirão Preto, comemora seus 36 anos de fundação e convida toda a população para uma exposição especial de veículos antigos, que acontecerá de 14 a 29 de junho, no Novo Shopping.

A mostra gratuita faz parte das comemorações duplas: os 36 anos do Clube Faixa Branca, celebrados no dia 16 de junho, e os 169 anos de Ribeirão Preto, no dia 19. O evento é realizado em parceria com o Novo Shopping e será montado no interior do centro de compras.

Reconhecido como um dos clubes de antigomobilismo mais antigos e ativos do Brasil, o Faixa Branca reúne cerca de 250 associados e uma trajetória marcada não só pela paixão por carros antigos, mas também pelo engajamento em ações sociais. “É com uma alegria imensa que comemoramos mais um aniversário do Clube e da cidade de Ribeirão Preto com essa belíssima exposição”, afirma Eduardo Penteado Crósta, presidente do Faixa Branca. “Será uma oportunidade para os apaixonados por antigomobilismo reviverem memórias e, ao mesmo tempo, contribuírem com uma boa causa.”

Durante todo o período da exposição haverá uma campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores. Quem quiser ajudar poderá levar sua doação até o local da mostra, onde uma caixa estará disponível para receber os itens. Todo o material arrecadado será destinado a entidades assistenciais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além dos carros expostos, os visitantes também poderão conhecer mais sobre o trabalho do clube, que possui sede própria em Ribeirão Preto e abriga o Museu do Carro Antigo. O espaço conta com centenas de troféus, objetos históricos e itens que preservam a memória do automobilismo local e nacional, incluindo homenagens a nomes como Paulo Gomes, Fábio Sotto Mayor, João Bá Aguiar e Antônio de Castro Prado.





Serviço:

Exposição de Veículos Antigos – Clube Faixa Branca

Data: de 14 a 29 de junho de 2025

Local: Novo Shopping - avenida Presidente Kennedy, 1500 - Ribeirânia

Entrada gratuita

Campanha solidária: arrecadação de agasalhos e cobertores