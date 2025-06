Luisa Stefani derrota terceira melhor dupla do ano e vai às quartas em Berlim

(Foto: WTA / Divulgação)





Luisa Stefani , número 1 do Brasil e 26ª do mundo, e a húngara Timea Babos estrearam com grande virada, nesta quarta-feira (18), no WTA 500 de Berlim, na Alemanha, evento sobre a grama no qual foi campeã em 2023 com a francesa Caroline Garcia.

Stefani e Babos derrotaram as russas Diana Shnaider e Mirra Andreeva, dupla cabeça de chave 3 e terceira melhor do ano, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 10-5. As rivais fizeram semifinais em Roland Garros e no Australian Open, além de terem conquistado o título em Miami na temporada 2025.

"Ótima vitória. O jogo estava mais para elas do que para nós até o final do segundo set, quando conseguiu uma quebra no 4 a 4. Foi muito parelho, saque a saque. A partir da quebra no segundo set, pegamos o momento, fizemos um match tie-break com solidez, com boas escolhas, execuções e conquista. Feliz com a vitória, elas formam um ótimo time, boa dupla e ótimas jogadoras de simples", selecionada Stefani , atleta patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Parmalat Whey Fit e Slyce e que conta com os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.

A brasileira e a húngara enfrentaram nas quartas de final a dupla da espanhola Paula Badosa com a tunisiana Ons Jabeur.

ZDL