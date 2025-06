Pentacampeão Lúcio recebe alta 20 dias após acidente que queimou 18% do corpo

(Foto: Esther Fischborn)





Vinte dias após o acidente doméstico que queimou 18% do corpo, o ex-zagueiro e pentacampeão mundial Lúcio teve alta em Porto Alegre. O ex-jogador deixou o hospital na manhã desta quarta-feira.

O ex-zagueiro contou que o acidente ocorreu porque um amigo jogou álcool depois da lareira apagar. Isso resultou em uma explosão, com labaredas no rosto, nos braços e nas pernas de Lúcio. A esposa do pentacampeão rapidamente orientou que pulasse na piscina.

– Momento especial, agradecer a todo Brasil pela torcida, reza, pensamentos positivos. Foi um marco na minha vida, algo que eu não esperava, ninguém espera sofrer um acidente tão grave, foi uma segunda chance que Deus me deu, um livramento grande. Depois de 20 dias, não tinha passado um tempo tão longo no hospital, hoje é o dia de voltar para casa e dar continuidade na recuperação porque o caminho é longo – disse Lúcio ao programa Encontro, da TV Globo.

Lúcio foi transferido para o Hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre, no último dia 21, para tratamento das queimaduras de segundo grau, após o acidente com uma lareira ecológica na residência de amigos, em Brasília.

O caso aconteceu no dia 15, uma semana após comemorar o aniversário de 47 anos. Naquele mesmo dia, o ex-zagueiro foi internado em Brasília. Está, portanto, desde 15 de maio internado, entre a Capital Federal e Porto Alegre.

Nos dias em que esteve internado, o ex-atleta compartilhou, nas redes sociais, parte do processo de recuperação, como o tratamento feito em uma câmara hiperbárica, que acelera a cicatrização, e o trabalho de fisioterapia.

Lúcio está aposentado dos campos desde 2020. O ex-zagueiro defendeu o Internacional entre 1998 e 2000, quando foi vendido ao Bayer Leverkusen, da Alemanha. Ainda teve passagens marcantes pela Inter de Milão, Bayer de Munique e Juventus. Nas últimas temporadas como atleta profissional defendeu as cores do Gama e do Brasiliense, último clube da carreira.

